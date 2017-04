Mogi viaja e vai tentar confirmar vantagem

Esportes

GERSON LOURENÇO

Na condição de favorito, o Mogi/Helbor viaja na manhã desta sexta-feira (21) para Salvador (BA) para iniciar a série playoff da etapa quartas de final da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). O primeiro duelo da série de cinco confrontos – três vitórias fecham a disputa – será amanhã, às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. Será o pega da segunda melhor campanha da etapa de classificação contra o time com a sétima melhor posição. Desta forma, os mogianos possuem a vantagem de fazer três dos cinco duelos previstos em casa – diante dos seus torcedores no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

O Mogi encerrou a primeira parte do nacional com 71,4% de aproveitamento – 20 vitórias em 28 jogos, enquanto o rival da Bahia teve 57,1% de aproveitamento – 16 resultados positivos e 12 negativos.

Como teve a segunda melhor campanha, os mogianos se classificaram de forma direta para as quartas de final e ficaram esperando a definição do adversário da etapa oitavas de final. Desta forma, o Vitória (7º colocado) teve que jogar cinco partidas diante do Campo Mourão (10º lugar) para se qualificar e ter a chance de seguir na disputa e brigar por uma vaga na semifinal com o Mogi.

No histórico dos times na competição, os mogianos nunca foram derrotados pelo time da Bahia. Dos sete confrontos, três ocorreram no playoff oitavas de final do NBB8, quando o Mogi fez três jogos a zero e passou para as quartas. Na etapa de classificação desta temporada, novamente duas vitórias para o elenco do Alto Tietê.

Caso confirme seu favoritismo diante do Vitória – time dirigido pelo mogiano Régis Marrelli -, o Mogi vai brigar na semifinal com o vencedor do playoff entre Franca e Paulistano.