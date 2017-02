Mogi vence o Vasco pelo NBB9

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor obteve neste sábado (4) a quinta vitória consecutiva entre o final do primeiro turno e o início do returno da 9ª edição do Novo Basquete Brasil. O resultado positivo foi agora diante do Vasco, por 80 a 73 (33 a 26), ontem à tarde, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. De quebra, os mogianos assumiram a terceira posição na tabela, com 66,7% de aproveitamento – 12 vitórias em 18 partidas – e mandaram os cariocas do 8º para o 9º lugar – 52,9% de aproveitamento, com 9 vitórias em 17 jogos. O elenco do Alto Tietê está empatado com o Bauru, mas leva vantagem no confronto direto – os times ainda não se enfrentaram no returno, sendo que o duelo será no interior de São Paulo.

Agora o técnico Guerrinha terá nove dias para ajustar o time para o pega com o Flamengo, no dia 14 deste mês, às 19h30, no Rio de Janeiro. Será o primeiro jogo de uma série de quatro fora de Mogi.