Mogi vence o Pinheiros com folga

Esportes

Com 48 pontos anotados no primeiro tempo, o Mogi/Helbor não teve a mínima dificuldade para derrotar o Pinheiros, por 81 a 59, e garantir a terceira vitória consecutiva na etapa de classificação do Campeonato Paulista Masculino de Basquete da Série A-1 desta temporada. No duelo de ontem à noite, no Ginásio Poliesportivo (Capital), os mogianos fizeram a diferença nos dois primeiros quartos, quando anotaram 25 e 23 pontos – respectivamente -, impediram o rival de atuar e sofreram apenas 27 pontos.

No segundo tempo, o Mogi administrou o placar, mesmo com parciais mais equilibradas (19 a 18 para os mogianos no terceiro quarto) e empate em 14 pontos no último período.

Agora o time volta a treinar para o duelo deste sábado contra a Liga Sorocabana, que ontem perdem em casa do Franca, por 74 a 73. O pega será às 19 horas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.