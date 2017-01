Mogi vence o Franca e segue no G-4

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor colocou força nos dois primeiros quartos, abriu 18 pontos de vantagem na primeira etapa e depois só administrou o jogo. Foi desta forma que o time superou Franca, por 82 a 63 (46 a 28 na primeira etapa) para selar mais uma vitória na 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). O duelo foi realizado no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O resultado positivo mantém o grupo mogiano na quarta posição da disputa, com sete vitórias em dez partidas (63,5% de aproveitamento).

Além da vitória, o time mogiano ampliou sua série de partidas sem perder no Municipal – agora são 19 duelos. Agora o próximo adversário será o Flamengo, em duelo programado para a próxima terça-feira. Será a terceira das cinco partidas seguidas no Ginásio Municipal.









Desde maio do ano passado, o Mogi não perde em casa. O último revés foi justamente diante do Flamengo, por 93 a 91, no playoff semifinal do NBB (jogo 4). Desde então, os mogianos passaram ilesos durante todo o Estadual e já superaram cinco rivais no nacional desta temporada.

O Mogi ainda ampliou a vantagem sobre Franca no confronto direto no NBB. Agora em nove confrontos os mogianos venceram seis. No nacional, o grupo do Alto Tietê venceu os últimos quatro confrontos. O último revés para os francanos foi em janeiro de 2015 e no Municipal.

Festa

O Jogo das Estrelas da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB) será disputado pela primeira vez na cidade de São Paulo. O local escolhido foi o ginásio do Ibirapuera. A informação foi confirmada pelo presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), Fernando Rossi, que assumiu o cargo no começo deste ano. “O principal fator foi o mercadológico, uma vez que o Rio de Janeiro recebeu muitos eventos esportivos recentemente e estamos focando na ativação da cidade e do basquete em São Paulo”, explicou Rossi.

Organizadora do NBB, a LNB ainda negocia os últimos detalhes antes de anunciar oficialmente o evento, que está agendado para março. A última edição do evento foi realizada no Ginásio Municipal, no Mogilar, no mesmo período do ano passado.