Mogi vai tentar segurar 4º lugar

O Mogi Vôlei/Vila Santista recuperou, mas já tem ameaçada a quarta colocação da primeira fase do Campeonato Estadual sub-21 – masculino. No duelo que vale a posição, o time enfrenta neste sábado (10) o São Caetano – atual quinto colocado -, às 15 horas, no Ginásio Municipal Lauro Gomes, na Região do Grande ABC. Os mogianos subiram uma posição na tabela e somam 19 pontos em 12 partidas (sete vitórias e cinco derrotas), após passar de virada pelo Sesi, na noite da última quinta-feira, por 3 sets a 1 – parciais de 24/26, 25/19, 25/23 e 25/19 -, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

Já o São Caetano ocupa o quinto lugar na classificação geral do Paulista, com 18 pontos, mas em 11 partidas – seis vitórias e cinco derrotas. Na última rodada, a equipe venceu o São Bernardo, por 3 sets a 2, no famoso clássico da Região.

O time que ficar com o quarto lugar na primeira fase vai decidir em casa o playoff quartas de final. Na briga pela posição ainda está o Campinas, com 18 pontos – seis vitórias e seis derrotas. (G.L.)