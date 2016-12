Mogi vai receber torneio de full pad

Esportes

GERSON LOURENÇO

Mogi das Cruzes vai sediar pela primeira vez o Campeonato Super 8 de Full Pad (jogos disputados com equipamentos de proteção) a partir do dia 8 de janeiro. A competição terá a participação de sete agremiações e será realizada até o dia 12 de fevereiro – sempre com duelos aos finais de semana – no Clube Náutico Mogiano, no Bairro do Mogilar. A Cidade do Alto Tietê será representada no evento pelo Mogi Desbravadores. “Será nossa estreia nesta categoria. Estamos treinando desde o início deste mês, após a eliminação dno Paulista da modalidade flag diante do São Paulo Tigers”, informou Gilberto Villas Boas, presidente da agremiação mogiana.

Além do Mogi, o Super 8 de Full Pad terá as equipes do São José Jets (São José dos Campos), Taubaté Big Donkeys (Taubaté), Guaratinguetá White Cranes (Guaratinguetá), Didadema Diamonds (Diadema), Palmeiras Locomotive (Capital Paulista) e Jundiaí (Jundiaí).









Pela programação divulgada pelo dirigente do Mogi Desbravadores, o período entre os dias 8 e 22 de janeiro será utilizado para a realização da fase regular do Super 8. O Wild Card será no dia 29 do próximo mês. Já as fases decisivas estão marcadas para o dia 4 de fevereiro (semifinal) e 12 de fevereiro (final).

O Mogi Desbravadores está em franco crescimento. No período de quatro anos, o time utilizou a primeira temporada com jogos amistosos e uma série de treinos. Nas três seguintes, a equipe disputou o Paulista de Flag 8×8 garantindo o título de Conferência Metropolis e o vice-campeonato Sampa Bowl do ano passado. Neste ano o grupo parou nas quartas de final.

Agora o Mogi inicia um novo processo no full pad, mas sem esquecer a modalidade flag. “Nosso planejamento será o mesmo que fizemos no flag. Em 2017 subimos o time principal do flag para o full pad, treinaremos a equipe e marcaremos amistosos. A partir de 2018 entraremos no Campeonato Paulista”, afirmou Villas Boas.

Segundo Villas Boas, a atual equipe de flag dos Desbravadores sobe para a categoria full pad. Além disso, ele também anunciou uma grande mudança no comando dos treinamentos. O técnico Karl Watts migra para o full pad e será somente o treinador da equipe de flag em jogos oficiais. Os treinamentos passam a ser feitos por alguns atletas que já tem experiência de três anos na modalidade.

Como o Mogi Desbravadores já está pré-inscrito no Paulista de Flag 8×8 e com a promoção de jogadores para o Full Pad, a direção programa uma seletiva para o início de março, após o carnaval.

Paulista









O Cruzeiro Guardians desbancou o Avaré Scorpions, por 24 a 14 para conquistar o título do Sampa Bowl, em duelo realizado no Vale do Paraíba. A decisão foi realizada no último dia 18.

Com a derrota, a equipe de Avaré tem sua hegemonia quebrada, mas termina a temporada sagrando-se bicampeã do Caipira Bowl – envolvendo equipes do interior de São Paulo – chegando dois anos seguidos no Sampa Bowl. Na final da Conferência Caipira, o time bateu o Barretos Bulls, por 12 a 0.

Do lado cruzeirense, a equipe comemorou o terceiro título em apenas um ano de existência, ao faturar o Vale do Paraíba Bowl 2016, Metropolis Bowl 2016 e o Sampa Bowl 2016.