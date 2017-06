Mogi vai produzir drones para Connecticut, nos EUA

Informação

Serão manufaturados em Mogi das Cruzes e exportados para os Estados Unidos os primeiros drones (veículos aéreos não tripulados) do tipo quadricópteros, que serão adquiridos pelo Departamento de Polícia de Connecticut, por meio da Drone USA, de Nova York, parceira americana da BRVant, com sede em Braz Cubas, do engenheiro mogiano, Rodrigo Kuntz. A informação divulgada inicialmente pela Nasdaq – espécie de bolsa de valores americana que se caracteriza por reunir empresas de alta tecnologia em eletrônica, informática e comunicações – não informa quantos aparelhos foram encomendados, mas o negócio levou o diretor-presidente da Drone USA, Michael Bannon, a afirmar que está “empolgado” com a entrada agressiva no mercado policial de drones nos Estados Unidos. “Nossa meta é começar em New England e mover para o Sul e Oeste, para Nova York, Nova Jersey e Pensilvania. Nossos drones tipo “sombras” podem ser usados para pesquisas e resgates, vigilância, controle de multidões e crimes, análise de cena de trânsito e busca por atirador em potencial e inspeção de bombas”, disse Bannon, lembrando que no final deste mês a empresa deverá demonstrar um novo equipamento, o Cyclop de asa fixa – projeto da BRVant mogiana – para inúmeros Departamentos de Polícia, em uma praia pública em Connecticut. “Queremos demonstrar o valor do Cyclop como ferramenta de pesquisa e resgate aquático de baixo custo. Ele pode localizar velejadores em perigo ou banhistas que se arriscaram longe da costa. Também pretendemos oferecer os Cyclops para Cape Cod e para os Departamentos de Polícia de Massachusetts, como uma forma econômica de monitorar as atividades dos tubarões brancos, comuns naquela região”. O sucesso dessas investidas poderá ajudar na implantação da unidade de produção de drones que Rodrigo Kuntz pretende implantar em Mogi para fabricar os aparelhos a serem remetidos para os EUA.

Nova diretora

A nova diretora executiva de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Suzano Papel e Celulose é Julia Ruback Fernandes Pirola, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, que já trabalhou na empresa até 2014, além da American Express, General Electric e Citi. Vai assumir, a partir de 1º de julho, em substituição a Carlos Alberto Griner.

Piorou

Não foi do deputado André do Prado (PR), mas de Gondim Teixeira (SD), a iniciativa de incluir Santa Isabel entre os Municípios de Interesse Turístico do Estado, que já foram sancionados pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). André indicou Guararema, que também faz parte das 20 primeiras cidades a receber uma verba anual para aplicar em turismo. Enquanto isso, Mogi vai continuar esperando até o final do ano para, quem sabe, ser incluída na lista.

Iluminada

Com ajuda dos frequentadores, a Catedral de Santana está investindo cerca de R$ 50 mil em sua nova iluminação interna, que abrange a nave central e suas respectivas laterais, à base de led. A obra exigiu a substituição dos fios e a colocação de novos disjuntores. O pároco de Catedral, padre Claudio Antonio Delfino, prevê a conclusão dos trabalhos ainda na primeira quinzena deste mês.

Luto

Foi sepultado na tarde de quarta-feira, no Cemitério São Salvador, o corpo de Walter Salvador Gaspar Granato, 57 anos, que faleceu vítima de complicações provocada pelo diabetes. Waltinho, como era conhecido o filho do jornalista Walter Granato, o China, de O Diário, foi ponta esquerda do União FC e depois do Comercial e Acadêmica, além de equipes de futsal da Cidade. Ex-funcionário da Suzano Papel e Celulose, ele passou os últimos dias no Hospital Luzia de Pinho Melo tentando conter uma infecção que o levou a paradas respiratórias e à morte, na madrugada de quarta. Deixa o filho Vinícius, de 25 anos.

Cotidiano



Frase

Minha experiência na Segurança Pública foi ter duas tias e eu próprio assaltados no Rio de Janeiro e Brasília.

Torquato Jardim, o novo ministro da Justiça do governo do presidente Michel Temer, no jornal O Globo