Mogi vai pegar o Vitória no playoff

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Vitória será o adversário do Mogi/Helbor na disputa por uma vaga na semifinal da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). A primeira partida da etapa quartas de final será neste sábado, às 19 horas, na capital da Bahia – com transmissão ao vivo pela SporTV. A definição ocorreu na noite de ontem, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador (BA). O time baiano venceu o quinto e decisivo duelo da série playoff oitavas de final, por 73 a 60 (42 a 28).

O Vitória é um adversário que já foi eliminado pelo Mogi na temporada passada do NBB. O time baiano disputa a competição nacional pela segunda vez. No ano passado, mogianos e baianos se enfrentaram nas oitavas de final e o grupo do Alto Tietê eliminou o rival por três jogos a zero.

Na etapa de classificação desta temporada, os mogianos venceram o Vitória nas duas oportunidades. Nos dois encontros, total equilíbrio e a diferença no placar foi de três pontos. Em Salvador (25 de fevereiro) e no returno, o Mogi fez 63 a 60, enquanto no primeiro turno, no Mogilar, o grupo do técnico Guerrinha aplicou 75 a 72.

Além de ter superado o Vitória no ano passado no playoff, o Mogi nunca perdeu do time baiano na história do NBB. São sete triunfos mogianos, em série com início em novembro de 2015.

Os jogos do playoff quartas de final do NBB ficaram assim definidos: Flamengo x Pinheiros, Bauru x Brasília, Franca x Paulistano; e Mogi x Vitória. Ficaram no caminho os times do Vasco, Macaé, Basquete Cearense e Campo Mourão.