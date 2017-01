Mogi vai defender tabu em Sorocaba

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor tem nesta quarta-feira (24) a chance de emplacar a sétima vitória consecutiva sobre a Liga Sorocabana na história do duelo dos times na 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). Desde o segundo jogo entre as equipes na temporada 2013/2014 que o grupo mogiano não sofre revés do rival de Sorocaba. A possibilidade de um novo resultado positivo para o elenco da Região do Alto Tietê se abre hoje, a partir das 20 horas, no Ginásio Gualberto Moreira. Principalmente se os comandados do técnico Guerrinha almejam continuar na luta das quatro primeiras colocações do Nacional.

E mais uma vez o Mogi entra como favorito no duelo. Hoje os mogianos ocupam o quinto lugar na classificação, com 57,1% de aproveitamento (8 vitórias em 14 partidas). A Liga não faz boa campanha e está na parte de baixo da tabela, com apenas 4 vitórias em 14 jogos (28,6% de aproveitamento). Dos 15 clubes no nacional, a equipe de Sorocaba ocupa o 13º lugar.

Desde a temporada 2012/2013 os times duelam no Novo Basquete Brasil. Depois de quatro jogos equilibrados, com duas vitórias para cada lado, os mogianos passaram a dominar o adversário e desde o dia 15 de fevereiro de 2014 não perde da Liga Sorocabana.

No total dos confrontos, o Mogi tem a vantagem de sete resultados positivos em 9 confrontos. O último foi no primeiro turno desta edição do NBB, quando os mogianos receberam a Liga e venceu, por 81 a 77, no dia 6 de dezembro do ano passado.

A partida de hoje será a primeira de uma sequência de dois jogos do Mogi fora de casa e a sétima partida dos mogianos neste mês de janeiro. O próximo duelo será com o Paulistano, nesta sexta-feira, na Capital. A equipe de Guerrinha volta a jogar no Mogilar no dia 2 de fevereiro contra o Caxias do Sul.

Depois de bater Bauru e Franca e perder de Flamengo e Macaé, o Mogi voltou a vencer no NBB, no último domingo, quando passou pelo Vitória, no último jogo do primeiro turno.

Agora a equipe mogiana tenta emplacar uma nova série de vitórias para voltar ao G-4. “Teremos mais dois jogos esta semana e esse será o nosso desafio. A Liga Sorocabana tem jogadores de qualidade, experientes e, para eles, é um diferencial ganhar de uma equipe que está acima na tabela e é um time que busca a classificação. É um time bem aguerrido, a cara do Rinaldo [técnico], que gosta de um jogo intenso, de defesa. Lógico que a nossa equipe é mais experiente, mas se não levar isso para o jogo, se a outra equipe jogar bem, ela leva”, adverte o treinador Guerrinha.