Mogi utiliza menos da metade dos recursos do Banco do Povo

SILVIA CHIMELLO

Nem a metade dos recursos disponibilizados pelo Banco do Povo de Mogi das Cruzes foi utilizada no Município. Há informações de que do total de R$ 2 milhões disponíveis, apenas 708.162,41 foram solicitados para financiamentos de projetos na Cidade e o restante permanecerá em caixa no próximo ano à espera de boas ideias.

A Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho não confirma o volume disponível por se tratar de “informações sigilosas”, mas esclarece que em 2016, 149 empreendedores se utilizaram dos recursos oferecidos pela instituição. A inadimplência neste ano ficou em torno de 3,5%.

Os dados sobre o volume de recursos oferecidos pelo Banco do Povo – de R$ 2 milhões – foram divulgados pelo futuro secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Sadao Sakai, que assumirá o cargo em janeiro e está se inteirando sobre todos os projetos desenvolvidos pela Pasta.









No financiamento oferecido pelo Banco do Povo, os juros cobrados são os menores do mercado: apenas 0,35% ao mês. Mas, apesar das facilidades, a Secretaria do Emprego constatou, em 2016, redução de 23,2% no montante emprestado com relação a 2015. O principal motivo foi a crise econômica que desestimula novos empreendimentos.

De acordo com a Secretaria, o segmento que mais busca empréstimo é o de comércio varejista, seguido por cabeleireiros e costureiros.

Uma das pequenas empreendedoras que recorreu ao Banco do Povo para poder ampliar os negócios foi Josenilda Xavier Galhardo, que produz biscoitos. Há um ano, ela buscou ajuda para poder comprar os equipamentos como forno e armários. “Além de ter recebido orientações para cuidar da parte burocrática, tive a vantagem de fazer financiamento com juros mais baixo”, observa. Ela conta que os negócios estão prosperando e aumentou muito as encomendas neste final de ano, “época em que as pessoas compram biscoitos para presentear”, diz.

A lojista Rosângela de Siqueira Silva, que tem um comércio no Botujuru, já recorreu duas vezes ao Banco do Povo para poder ampliar seus negócios. Ela conta que neste ano precisou de financiamento para diversificar a modelagem de suas peças de roupas, incluindo moda praia e ginástica. “A crise afetou um pouco os negócios, mas mesmo assim valeu a pena ter ampliado o investimento”, comenta.

As expectativas da Secretaria de Estado para o próximo ano é de atender um maior número de pequenos empreendedores, com a manutenção das mesmas taxas de juros e sem alteração de prazos para os financiamentos das linhas de créditos. O novo secretário esclareceu também que deve ampliar a divulgação sobre os serviços para estimular os empreendedores.

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pela Prefeitura de Mogi em parceria com o Governo do Estado desde 1998, com objetivo de promover a geração de emprego e renda, por meio da concessão de microcrédito para empreendedores, formais ou informais, Microempreendedores Individuais (M.E.I)s., produtores rurais formalizados, cooperativas e associações de produção formalmente constituídas. Mesmo quem não tem empresa aberta pode ser beneficiado pelo programa.









As linhas de financiamento ofertadas atualmente variam entre R$ 200,00 e R$ 5 mil para empreendedores informais; R$ 200,00 e R$ 20 mil para formais e R$ 200,00 a R$ 25 mil para associações e cooperativas.

As pessoas físicas, que trabalham por conta própria, mas informalmente, podem obter até R$ 3 mil no primeiro empréstimo, se o período de atividade for menor que 6 meses. Se trabalham mais do que este tempo no ramo, o primeiro empréstimo é de até R$ 5 mil, podendo chegar ao máximo de até R$ 15mil no quarto crédito, com prazo de pagamento de até 24 meses.

Já as pessoas jurídicas podem obter até R$ 5 mil no primeiro empréstimo se o período de inscrição no CNPJ for menor que 6 meses. Para aquelas que estão há mais do que isso no segmento, o primeiro empréstimo é de até R$ 7,5 mil, podendo chegar ao máximo de até R$ 20 mil no quarto crédito, com prazo de pagamento de até 36 meses.

Recursos

Os benefícios podem ser usados para capital de giro, como compra de mercadorias e matérias-primas industrializáveis, conserto de máquinas, equipamentos e veículos; ou para investimento fixo, no caso de aquisição de máquinas, equipamentos, veículos (desde que de uso exclusivo do empreendimento) e/ou ferramentas.

No entanto, não podem ser financiados pagamento de dívidas, aquisição de veículo de passeio ou para locomoção diária, de participação societária em empreendimento formal, equipamentos usados financiados diretamente de pessoa física, combustíveis, compra de produtos ilegais, reforma, treinamentos, entre outros.

No caso de pessoas físicas, as exigências são desenvolver atividade produtiva (formal ou informalmente) e residir no mesmo município há mais de 2 anos. Se o pleiteante for pessoa jurídica, não há restrição de tempo de residência; mas é preciso ter faturamento bruto de até R$ 360.000,00 nos últimos 12 meses e não possuir restrições cadastrais (SCPC/Serasa/Cadin estadual).

Para garantia do financiamento é exigida a participação do devedor solidário, que é a pessoa física, com nome limpo e que comprove capacidade de pagamento. Pode ser parente de 1º grau ou alienação fiduciária, quando se tratar de investimento fixo.

Para obter o financiamento, o primeiro passo é verificar se o interessado atende aos itens: a quem se destina, o que pode ser financiado, exigências e garantias exigidas. O segundo passo é procurar a unidade do Banco do Povo Paulista do município, onde o agente de crédito vai explicar todas as providências necessárias para a obtenção do financiamento.