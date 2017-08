Mogi treina novas jogadas

Esportes

O técnico Guerrinha vai aproveitar a semana para aprimorar as jogadas e testar novas variações táticas com o time do Mogi/Helbor, visando o próximo duelo do Campeonato Paulista. O time vai enfrentar o Paulistano neste sábado, às 19 horas, no segundo duelo consecutivo no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. No primeiro pega em casa nesta série, os mogianos derrotaram a Liga Sorocabana, com facilidade – por 81 a 58 (35 a 18 no primeiro tempo). Foi o quarto resultado positivo consecutivo da equipe do Alto Tietê, que perdeu apenas o jogo da estreia no estadual, contra o Franca.

Apesar de boas vitórias nos últimos confrontos, o treinador quer usar esse período que terá para deixar a equipe mais pronta para a temporada. “Além de melhorar o que estamos fazendo é possível colocar outras coisas na parte tática, aumentar a carga de treinamento, principalmente, nos três primeiros dias da semana. É boa essa folga e a gente vai aproveitar da melhorar maneira possível. Sempre tem que ter correções. O basquete é feito de detalhes”, explicou Guerrinha.

No último sábado, o Mogi venceu os três primeiros quartos sobre a Liga com as seguintes parciais: 13 a 5, 22 a 13 e 30 a 12. Para o ala Filipin, o jogo foi decidido nessas parciais. “No terceiro quarto impusemos um ritmo muito bom, tanto na defesa quanto no ataque, e foi onde abrimos a larga diferença”, falou o jogador

No último período, o time de Sorocaba foi melhor e venceu, por 28 a 16 a parcial.“No último tivemos um certo relaxamento”, completou Filipin.