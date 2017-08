Mogi treina de olho no Pinheiros

Esportes

Após vencer o América no domingo por 101 a 56, o Mogi/Helbor voltou à quadra na tarde desta segunda-feira () no Hugão para se preparar para o confronto contra o Pinheiros, amanhã, às 19h30, em São Paulo. Este será o quarto jogo da equipe na competição. Até o momento, os mogianos somam duas vitórias e uma derrota.

O Mogi atropelou a equipe de São José do Rio Preto em pleno Dia dos Pais. O técnico Guerrinha aproveitou o placar bastante elástico para usar bastante o banco de reservas em quadra durante praticamente todo o jogo. Esta é a segunda vitória do Mogi no Campeonato Paulista, de um total de três jogos, o segundo com placar centenário. Depois do confronto de amanhã, a equipe encara a Liga Sorocabana no Ginásio Hugo Ramos no sábado, às 19h, e no dia 26, também às 19h, pega o Paulistano, em casa.

O armador Vithinho Lersch e os alas-pivôs Fabricio de Oliveira e José Carlos foram os cestinhas da partida com 16 pontos cada. Na sequência vieram o ala-pivô Rafa Moreira e o armador Patrick Carioca, com 12 pontos.

“O jogo encaminhou para um situação que não precisava dos outros jogadores que vão jogar mais tempo futuramente. Achei que os meninos fizeram valer e é bom para o público ir conhecendo também. Eles não vão decidir jogos lá na frente, mas vão ajudar o time a treinar e a melhorar. Existe um trabalho de um puxar o outro. Acho legal o revezamento e os meninos estavam bem e os mantivemos em quadra”, avaliou o técnico Guerrinha.

Destaque na partida, o ala-pivô Fabricio Russo comemora o placar elástico e mais tempo de quadra para os jogadores que saem do banco.

“Eu e o time inteiro entramos mais focados. Hoje todos participaram bem e tivemos uma vitória muito boa, de presente para todos os pais que vieram aqui para o Hugão. O adversário era de um nível um pouco mais baixo e a gente não pode achar que está tudo bem. Tivemos algumas falhas, mas serviu para quem estava jogando pouco ganhar ritmo. Quarta temos um compromisso importante contra o Pinheiros e será muito difícil. O Guerrinha sempre pede 110%, independente de estarmos ganhando ou perdendo, e é um desafio esquecer um pouco do placar. Não pode relaxar”, revelou o ala Fabricio.

Com a segunda melhor eficiência em quadra, o jovem ala-pivô José Carlos destacou a sua atuação e espera melhorar para agradar o treinador. “Estou feliz com a minha atuação hoje. Tenho que melhorar algumas coisas, mas agradeço ao Guerrinha pela oportunidade. O tempo de quadra é reflexo dos treinos bons que faço e a cada jogo vou conseguindo mais tempo, atém me firmar no time.”

Nos placares parciais, o Mogi/Helbor venceu em todos os quartos: 16 a 8 (1º quarto), 29 a 10 (2º), 38 a 21 (3º) e 18 a 17 (4º). O Hugão recebeu 1.264 torcedores no domingo de Dia dos Pais.

Ingressos









Já é possível comprar o ingresso para o confronto do Mogi/Helbor contra a Liga Sorocabana no próximo sábado, às 19h, no Ginásio Hugo Ramos. No momento, a venda está sendo feita somente pelo site totalplayer.com.br/mogi.

O bilhete custa R$ 20, com direito à meia entrada, mas quem levar um quilo de alimento não–perecível (exceto sal e açúcar) também paga metade do valor. Quem fizer a compra online (optando pela meia) precisa entregar o alimento no dia do jogo na entrada do Hugão. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.