Mogi terá Tribunal de Mediação e Arbitragem

Informação

Será implantada na Cidade, a partir desta sexta-feira, uma Seccional do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Brasil, instituição civil voltada para a solução de conflitos por meio da mediação conciliadora, método caracterizado como mediação comunitária, delimitado ao âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis. Os atos da cerimônia de formatura e apresentação à comunidade do TMA mogiano acontecerão no dia 10, a partir das 20 horas, na Câmara de Mogi das Cruzes. Segundo Renata Besagio Ruiz, presidente da Comissão Constituinte do TMA Brasil, a instituição – formada por pessoas da comunidade que integrarão o quadro de nove juízes mediadores – pretende trabalhar “pela promoção da cidadania e justiça em comunidade, agindo de forma concreta para que a Justiça seja mais ágil e também pacificadora de conflitos e humanizadora das relações.” Na prática, o TMA se propõe, “de maneira ágil e discreta”, encaminhar soluções para questões envolvendo pessoas físicas e jurídicas, como cheques, promissórias e créditos em geral, litígios referentes a contratos de compra e venda em geral, locações, prestação de serviços educacionais, serviços e contratos em geral, litígios sobre arrendamento de terras e condomínios, indenizações decorrentes de acidentes de trânsito, acordos em rescisões ou distratos nas relações trabalhistas, entre outros. O TMA tem sede no Rio Grande do Sul e mesmo sendo uma instituição de iniciativa particular, atua com base na Lei Federal 9.307/96, cujo artigo 31 diz que “a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constituiu título executivo judicial”.

Prolongada

Sem muito alarde, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) está estendendo a Rodovia Carvalho Pinto até a Rodovia Oswaldo Cruz, estrada que dá acesso ao Litoral Norte, a partir de Taubaté. As obras já estão 80% concluídas e ficarão prontas até março. Serão 8,6 km de extensão, que somados às conexões com trechos já existentes, totalizarão 10,7 km. Com isso, o motorista que transita pela Carvalho Pinto poderá chegar à Oswaldo Cruz sem utilizar um trecho da Dutra, como acontece atualmente.

Alta à vista

O presidente do Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê (Icati), José Arraes, está internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde o último domingo, cuidando de problemas pulmonares. O ambientalista vem reagindo bem ao tratamento e, segundo informações obtidas pela coluna, deverá receber alta no próximo final de semana.

Recicla + Mogi

Com a ampliação da coleta seletiva de lixo doméstico para mais um dia da semana, conforme anunciada por este jornal, Mogi passará a ser a única Cidade da Região e uma das poucas do Estado a contar com recolhimento de lixo durante seis dias a cada semana. O novo sistema, a ser oficializado em breve pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), será implantado progressivamente, junto ao Centro e bairros da Cidade.

Sem partido

O organizador do Movimento Escola Sem Partido, advogado mogiano Miguel Vacico Nagib, teve dois bons motivos para comemorar neste último final de semana. O primeiro foi a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmem Lúcia, sentenciando que não poderia ser aplicada nota zero automaticamente, se o candidato ao Enem desrespeitasse os direitos humanos na prova de redação de último domingo. O segundo: a ação, em nome do Movimento, foi movida pelo advogado Rômulo Nagib, também mogiano, filho de Vacico, e neto do dentista e empresário Miguel Nagib, da Mogidonto.

Cotidiano



Frase

O pior não é morrer. É não poder espantar as moscas.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista brasileiro