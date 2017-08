Mogi terá terceira audiência pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana

QUADRO DESTAQUE

A terceira audiência pública para discussão do Plano de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes, organizada pela Comissão Permanente de Transportes da Câmara Municpal, acontece nesta terça-feira (29). Esta será a última de uma série três audiências e ocorrerá a partir das 19 horas, na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (Aeamc). As consultas são exigidas por lei, mas a intenção dos vereadores é ouvir a população antes de emitir o parecer sobre o projeto de lei 45/2017, que irá nortear as políticas pública de trânsito e transportes a serem instituídas nos próximos 10 anos no Município.

O presidente da Comissão de Transportes, vereador Claudio Miyake (PSDB), explica que a audiência é aberta ao público. O evento terá início com a apresentação do resumo do projeto e, em seguida, será dada a palavra ao público. Deverão participar os secretários municipais de Transportes, Eduardo Rangel, e de Planejamento, Claudio Faria; assim como os demais vereadores que compõem a Comissão, Diego Martins, o Diegão (PMDB), e Mauro Margarido (PSDB), o Maurinho Despachante. Caso desejem, os cidadãos podem consultar a íntegra do PL 45/17, antes da audiência. Basta acessar o site da Câmara de Mogi das Cruzes, no ícone projetos de lei, e buscar pelo termo “Plano de Mobilidade” no ano de 2017 (link: http://www.cmmc.com.br/siteadmin/projetos/anexos/PL_045_17.pdf).

A audiência seguirá o mesmo modelo dos outros dois eventos já realizados. O primeiro deles ocorreu na última sexta-feira, na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região (Sincomércio), com a presença de autoridades e representes de comerciantes e ciclistas. A segunda audiência aconteceu ontem, na Câmara de Mogi, reunindo estudantes, arquitetos, professores, comerciantes e advogados, entre outros representes da sociedade civil. Todos aqueles que desejaram, tiveram a oportunidade de fazer suas colocações.

Miyake destaca que o evento de hoje é mais uma oportunidade para manifestação dos mogianos. “A Comissão quer ouvir a sociedade antes de elaborar seu parecer e encaminhar o projeto à votação do plenário. Por isso, é muito importante a participação popular. Contamos com a presença de todos”, disse.

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (Aeamc) está localizada na Rua Júlio Perotti, 57, no Jardim Armênia.