Mogi terá sequência ‘quente’ no NBB

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com uma sequência de quatro partidas fora de casa até o final deste mês, o Mogi/Helbor vai testar sua força para se manter na briga das quatro primeiras colocações da etapa de classificação da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). Agora o time do técnico Guerrinha terá a chance de provar que não depende da torcida no Ginásio Hugo Ramos para se colocar entre os melhores do nacional. E a série será “quente”. Afinal, os mogianos vão encarar jogos ao nível do mar e em cidades com altas temperaturas praticamente o ano todo.

Serão dois duelos no Rio de Janeiro, um no Ceará e o último na Bahia. “Vamos fazer jogos agora em lugares extremamente quentes, um calor úmido. Se a gente jogar sem a bola vai ajudar demais. Se quisermos jogar só com a bola na mão vamos ter dificuldade”, disse Guerrinha.

E a briga das quatro primeiras colocações está enorme. A disputa está cada vez mais emocionante. São oito times disputando quatro vagas que darão a vantagem de uma pausa nas oitavas de final. Os melhores só voltam ao Nacional quando da realização do playoff melhor de cinco partidas nas quartas de final.

Hoje a primeira colocação pertence ao Brasília, com 13 vitórias e cinco derrotas – mesma campanha do vice-líder Flamengo. Em terceiro está o Mogi, com 12 vitórias e seis derrotas, colado ao Bauru.

Depois aparecem Vitória (11 vitórias e seis derrotas), Pinheiros e Franca (11 vitórias e sete derrotas) e Campo Mourão (10 vitórias e sete derrotas). A diferençla entre o líder e o oitavo colocado é de apenas três vitórias. Total equilíbrio.

E para se manter no grupo e ter a vantagem de não atuar nas oitavas de final, o que dariam mais jogos na campanha e maior desgaste, o Mogi terá que se preparar bem até a próxima terça-feira, quando recomeça a sua campanha.

Guerrinha está aproveitando ao máximo a semana de folga para ajustar o time defensivamente, além da questão tática e, principalmente, dar resistência física e mental aos jogadores. “Estamos trabalhando a resistência do cansaço com a parte tática, porque quando cansa acaba a parte tática, ainda mais nós que temos um time americanizado, vai virar um contra um. O desafio é saber finalizar os jogos, principalmente fora de casa”, disse Guerrinha.

O primeiro desafio será enorme. O Mogi entrará na quadra defendendo uma série de cinco vitórias consecutivas. O Flamengo teve uma queda de produção nas últimas quatro partidas, após um primeiro turno avassalador.

No seu último duelo, o time carioca derrotou o Pinheiros, por 84 a 77, na prorrogação e se reabilitou de três derrotas consecutivas. O único detalhe é que a vitória foi fora de casa, na Capital Paulista.