Mogi terá seletiva de crossfit para torneio

Mogi vai sediar pela primeira vez uma etapa do maior evento de crossfit do País. O TCB Torneio Crossfit Brasil, competição que mobiliza atletas profissionais das mais diversas partes do território nacional, terá sua seletiva de São Paulo no município do Alto Tietê neste final de semana, no box Fera Crossfit, no Mogi Moderno. A expectativa é reunir cerca de 120 atletas e até três mil expectadores. Isso porque a competição é uma referência na modalidade e é, portanto, acompanhada por atletas de todos os estados e até do exterior, que buscam descobrir quem será o brasileiro mais bem condicionado.

A competição é dividida em três categorias – teen (14 anos), elite (18 a 38 anos) e máster (38 a 45 anos), tanto para homens quanto para mulheres. Durante as provas, os atletas serão desafiados em treinos como o workout out of the day (treino de rotina), levantamento de peso olímpico, movimento de ginástica olímpica e strongman. As sequências terão duração média de 8 a 15 minutos e vence o atleta que concluí-las no menor tempo e com o maior número de movimentos executados.

Na seletiva mogiana serão classificados os três primeiros colocados em cada categoria, que concorrerão por pontos com os demais atletas de outras seletivas. As próximas etapas devem ocorrer nos dias 17 e 18 de junho, no Rio de Janeiro e na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo.

Fernando Moraes, proprietário do box Fera Crossfit (assim são chamadas as academias credenciadas de crossfit), com sede no Mogi Moderno e que vai receber a competição, acredita que a realização desta etapa em Mogi é um grande chamariz e uma forma de projetar o nome da cidade nos cenários nacional e internacional, além de movimentar a economia local.

Ainda de acordo com Moraes, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no número de box credenciados. São aproximadamente 800 boxes no país e 32 mil praticantes registrados. Além disso, o Brasil é o país que apresenta o maior crescimento proporcional de ginásios oficiais de crossfit no mundo.