Mogi terá Olimpíada de Robótica em outubro

A 1ª Olimpíada Mogiana de Robótica, que será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, junto à 3ª Mostra Municipal de Robótica Educacional, é organizado pela Secretaria Municipal de Educação, que desenvolve o projeto de Robótica Educacional desde 2013. O lançamento do evento aconteceu ontem, no auditório da Prefeitura, com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB).

“Vamos realizar a primeira Olimpíada Mogiana de Robótica proporcionando a participação de escolas da rede municipal, estadual e particular da Região do Alto Tietê. A tecnologia já está inserida nas nossas vidas e a robótica proporciona um aprendizado que abre a cabeça das crianças e jovens para novas oportunidades nesta área, que gera muitas oportunidades no mercado de trabalho”, disse o chefe do Executivo.

O objetivo dos eventos, organizados por uma equipe de orientadores de informática e o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, é promover a integração entre os alunos da rede pública e particular, que desenvolvem projetos de Robótica Educacional em suas escolas. O trabalho foi apresentando pelo coordenador do Programa de Tecnologia Educacional da Pasta, Angelo Nunes Camargo. O evento contou com do vice-prefeito, Juliano Abe (PSD), o presidente da Câmara Municipal, Carlos Evaristo, e o vereador Antonio Lino.

A realização da Olimpíada Mogiana credencia a Cidade a se candidatar como sede de uma das etapas da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). “Já colocamos Mogi à disposição da organização da Olimpíada Brasileira de Robótica, apresentamos a Cidade e os espaços e temos uma agenda com os organizadores”, disse o prefeito.

Em 2015, a Escola Municipal Fujitaro Nagao, no Cocuera, pioneira no projeto, foi finalista da etapa estadual da competição nacional e escolhida como a escola pública com melhor desempenho do Estado de São Paulo.

Os alunos da unidade escolar do Cocuera apresentaram no evento de ontem o treinamento para a OBR deste ano com o robô seguidor de linha. O público também pode conhecer o trabalho das escolas municipais Antonio Pedro, na Moralogia, que apresentou um projeto de energias renováveis e Prof. Dr. Jair Rocha Batalha (Braz Cubas) com o sumô e o robô educador usado nas aulas de robótica, que também são oferecidas na EM Profª Apparecida Ferreira Cursino, no Jardim Universo, EM Coronel Almeida no Centro, e Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru.

A secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, destacou a importância da tecnologia nas escolas. “Inovação, criatividade e incentivo à tecnologia são as bases do trabalho da gestão do prefeito. Estamos satisfeitos em apresentar a Olimpíada, que integra os projetos desenvolvidos pelos nossos orientadores de informática. O objetivo é que possamos compartilhar experiências e conhecer novas ideias de outras redes”, disse.

Escolas públicas e particulares da região do Alto Tietê podem se inscrever para participar da competição e da mostra pelo sitewww.robotica.se-pmmc.com.br de 15 de junho a 28 de julho. O evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, na Secretaria Municipal de Agricultura, na Rua Braz Cubas, 470, no Centro.