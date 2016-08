Mogi terá nova Casa São João

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

Foi literalmente de parar o trânsito a festa de despedida a Maria Helena Carneiro Cury, surpreendida com a homenagem organizada por amigos que promoveram um grande encontro na Casa São João, na tarde desta terça-feira (30), para dar adeus a um dos mais antigos comércios da Cidade. O último dia de funcionamento do estabelecimento é nesta quarta-feira (31), que durante 84 anos atendeu na Rua Coronel Souza Franco, 461, no Centro, e deixará muitas lembranças no coração dos mogianos. A boa notícia é que a funcionária Adriana de Souza, há 18 anos no local, ao saber da venda do imóvel por uma herdeira da família, “não se conformou” e decidiu montar a Nova Casa São João, no número 539 da mesma rua e que será inaugurada na segunda quinzena do próximo mês.

Nesta terça, saudade foi a palavra mais dita pelos que participaram da festa de despedida, com a presença de mais de 100 pessoas – elas tomaram conta da loja e da rua. Todos queriam abraçar e cumprimentar Heleninha, como é conhecida pelas famílias mogianas, acostumadas a frequentar o local para comprar armarinhos e aviamentos. “Estou muito emocionada com essa homenagem maravilhosa. Isso para mim é amizade e não tem preço. Nem sei como agradecer. Vou fechar com chave de ouro e com um pouco de tristeza”, declarou. Por várias vezes se lembrou do marido, Wilson Cury, falecido em 2014. Ela disse que “uma das lembranças mais marcantes é a imagem dele sentado ao lado da caixa registradora”, o único equipamento que ela pretende guardar como lembrança da Casa São João.





Heleninha foi convidada pela funcionária Adriana a trabalhar na Nova Casa São João, mas apesar de não ter assumido compromisso, se comprometeu em apoiá-la. “Doei tudo que sobrou para ela e estarei sempre por perto para ajudá-la no que for necessário”, disse a comerciante, que hoje ganhará nova homenagem dos comerciantes do Mercado Municipal, com um café da manhã especial, às 7h30.

Além das placas que recebeu do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) e de amigos pela dedicação e profissionalismo à frente dos negócios, Heleninha foi contemplada com a apresentação do Coral 1º de Setembro, do Grupo de Seresteiras e com mensagens de carinho vindas de um carro de som.

A festa contou com a presença do padre Vicente Morlini, 88 anos, que relembrou algumas histórias. “Aqui era um ponto de encontro de amigos, onde a gente se reunia para bater papo e até fazer fofoca”, brincou, destacando a amizade com o fundador da Casa São João, Salim Salomão Cury, sogro de Heleninha, desde que chegou a Mogi, em 1962.

O expedicionário Miled Cury Andere, 95 anos, outro antigo frequentador do espaço, disse que “Mogi perdeu mais um dos seus patrimônios”. O vereador Chico Bezerra (PSB) foi outro que falou sobre a amizade dele com Cury, com quem atuou na Câmara de Mogi. A primeira dama, Mara Bertaiolli também compareceu para homenagear Heleninha.

A Casa São João foi fundada em 1932, por Salim Salomão Cury e sua mulher, Luiza Borges. O casal, depois de anos no comércio, o passou ao filho Wilson Cury, que morreu em 2014, quando dona a Heleninha assumiu a frente dos negócios. Recentemente, ela foi informada sobre a venda do imóvel por uma neta e herdeira, que passou o prédio à família de Jorge Cury, das lojas Sucena.