Mogi terá, finalmente, um Código de Obras

Informação

Mogi das Cruzes deverá contar, até o final deste ano, com um Código de Obras, um conjunto de regras e leis municipais para um maior controle do uso do solo urbano do Município. Em fase de elaboração junto à Secretaria Municipal de Planejamento, o futuro Código será um instrumento que irá permitir ao governo municipal exercer pleno controle e fiscalização dos espaços construídos, podendo incorporar pontos que visem garantir conforto ambiental, conservação de energia, acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando melhor qualidade de vida à população em geral. Segundo o secretário municipal Claudio de Faria Rodrigues, de Planejamento, o futuro Código de Obras irá estabelecer normas técnicas para todo tipo de construção, especificando também os procedimentos de aprovação de projetos e licenças para execução de obras, assim como os parâmetros para fiscalização do andamento da obra e até mesmo aplicação de penalidades, quando isso for exigido. O trabalho de elaboração do Código teve início em 2009, quando se fez um esboço de seus principais pontos. Devido a questões mais urgentes, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo e seus desdobramentos, o plano foi adiado e retomado pelo atual secretário, que tem discutido o assunto com entidades, como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi. As ações estão avançadas a ponto de, no próximo mês, serem iniciadas as consultas públicas sobre o tema, de forma que, em julho, seja possível compilar o material coletado para que o projeto final possa ser encaminhado à Câmara Municipal em agosto. A expectativa é de que seja votado o mais rápido possível para que entre em vigor ainda este ano. Afinal, a Cidade se ressente da falta de um Código de Obras próprio, que a obriga a fazer uso do Código Sanitário do Estado de São Paulo, elaborado em 1982, e totalmente fora da realidade mogiana. “O Código será como uma bíblia que estabelece critérios para tudo o que vier a ser construído em Mogi”, diz o secretário, otimista com o andamento dos trabalhos.

Tempo de sonhar

Sucesso de público desde que aqui chegou, no final do mês de março, o Circo dos Sonhos, do global Marcos Frota, deve permanecer durante mais alguns dias em Mogi. O espetáculo “O Sonho Vai Começar” continuará sendo apresentado até o final do mês, quando o Circo partirá para outra Cidade, ainda não divulgada.

Dobrando…

Quando decidiram que a posse do mogiano Claudio Miyake (PSDB) seria na sede do Palácio dos Bandeirantes, o mogiano foi alertado por Geraldo Alckmin (PSDB), que teria de levar pelo menos 500 pessoas para não deixar grandes claros no local que tem capacidade para receber o dobro de espectadores. “Pode deixar”, garantiu Miyake.

… a meta

Na noite de quinta, durante o evento, o Cerimonial do Palácio anunciou a presença de 1.100 pessoas. Miyake levou a informação a Alckmin, que não perdeu a piada: “Você mais do que dobrou a meta”, disse numa referência à famosa frase da presidente Dilma (PT). E emendou, rápido: “De verdade”.

No Real Park

A Associação dos Moradores do Real Park promove duas palestras, no próximo dia 25, quinta-feira, destinadas especialmente a pais, pré-adolescentes e adolescentes. À partir das 19h30, a psicóloga clínica Regina De Fiori Pagliarini fará uma reflexão sobre as diferentes formas de educação, valores familiares e consequências das atitudes de pais e filhos. Em seguida, às 20h30, o promotor Thales de Oliveira, da Vara da Infância e Juventude, abordará o tema “Crime ou Brincadeira? – responsabilidades legais dos pais e adolescentes”.

Cotidiano



Frase

Se o deputado não apoia o governo, também não vai participar do governo.

Michel Temer (PMDB), presidente da República, jogando duro no “toma lá, dá cá” para aprovar as reformas, em entrevista ao jornal O Globo