Mogi terá Feira de Artes e Antiguidades neste sábado

A Feira de Artes e Antiguidades será realizada hoje e no próximo sábado, dia 29, no Largo do Carmo, com música, gastronomia, história e cultura. O evento faz parte do Festival de Inverno, e acontecerá das 9 às 14 horas.

Participam com exposição e venda de peças, antiquaristas e curadores artísticos de Mogi e convidados. Entre os objetivos da organização do evento, uma parceria da Secretaria de Cultura com o Espaço Retrô, está o resgate do Largo do Carmo como local de vivência e a criação de um novo circuito turístico no Município, o das antiguidades.

Móveis, porcelanas, adornos, bibelôs, rádios e outros eletroeletrônicos antigos, peças náuticas, de automóveis, militares, lustres, luminárias e uma infinidade de outras relíquias estarão à disposição dos saudosistas e curiosos.

Também acompanha ao evento o fotógrafo mogiano Pedro Chavedar, do coletivo fotográfico Everyday Mogi, com suas reproduções para venda. Os retratos vão desde os 10×15, impressos em papel fotográfico, vendidos a R$2 cada, zines com registros da América do Sul a R$ 50, a uma fotografia da Bolívia na madeira, a R$120. Na mesma barraca, serão arrecadadas doações de roupas, calça, moletom, meia, blusão, cobertor, entre outras peças utilizadas no inverno, que serão destinadas às pessoas em situação de rua.