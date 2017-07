Mogi tenta se manter vivo na Liga

Esportes

No embalo pelo bicampeonato dos Jogos Regionais, em Caraguatatuba, O AD Mogi vai precisar de um “terceiro milagre” na noite de hoje para seguir vivo na Liga Paulista de Futsal (LPF). O elenco mogiano precisa vencer hoje, a partir das 19h30, a AABB, em duelo programado para o ginásio do Cempre, no Botujuru. A situação é crítica. São quatro vagas para a segunda fase e são cinco times colados na tabela e com chances de classificação.

Faltam duas rodadas para o término desta primeira parte do campeonato. Além de vencer o duelo de hoje, os mogianos ainda vão ter que torcer por um revés do Barueri, e por empate entre Paraíso e Indaiatuba.

Hoje os mogianos possuem 11 pontos em 10 partidas e ocupam a sexta e penúltima colocação do grupo A. Além do duelo com a AABB, o grupo do técnico Willer Fernandes encerra a primeira fase da Liga fora de casa contra o Sorocaba, líder da chave e já classificado com 30 pontos em 11 jogos.

A AABB, rival de hoje do Mogi,é o vice-líder da chave, com 19 pontos em 10 partidas, está classificado e usará os seus últimos dois jogos para melhorar sua situação na tabela. Com Sorocaba e AABB classificados, restam mais duas vagas do grupo A, para a segunda fase e a diferença entre os terceiro colocado e o último é de apenas três pontos.

Na terceira colocação, o Barueri tem 14 pontos e 11 jogos. O Jales é o quarto colocado com 13 pontos, mas já chegou aos 12 confrontos e não atua mais nesta etapa. E no quinto lugar aparece o Paraíso, com 12 pontos em 11 duelos. Na sétima e última posição está o Indaiatuba, com 11 pontos em 11 partidas.

Se o Mogi vencer, chegará aos 14 pontos e entrará na zona de classificação. Mas para se garantir, terá que torcer para que a AABB derrote o Barueri e que Intelli e Indaiatuba, no mínimo, empatem.

Se derrotar hoje a AABB, o Mogi atingirá a terceira vitória consecutiva na Liga e em casa. Em campanha irregular, o time se recuperou no campeonato depois de passar pelo Barueri (1 a 0) e pelo Indaiatuba (2 a 1).

Assim, os próximos duelos – até o final deste mês – vão apontar os outros três classificados do grupo A. Já os times do Taubaté, Corinthians, Pulo do Gato (Campinas) e Dracena já se classificaram na chave B.









O grupo mogiano está otimista. A confiança aumentou após os bons resultados diante dos seus torcedores e ficou melhor ainda após a conquista do bicampeonato dos Jogos Regionais, em Caraguatatuba, na última segunda-feira. Os mogianos derrotaram Guaratinguetá, por 2 a 0, e fecharam a campanha de forma invicta.