Mogi tenta se manter no G-3

Esportes

GERSON LOURENÇO

Após deixar escapar a liderança, o Vôlei Mogi pode se manter entre os três primeiros colocados da etapa de classificação do Campeonato Estadual sub-21. Para cumprir a meta, os mogianos precisam vencer o Piracicaba hoje, às 19 horas, no Ginásio Waldemar Blatkauska, no interior de São Paulo. Depois da partida de hoje, o grupo do Alto Tietê volta as suas atenções para os Jogos Regionais de Caraguatatuba. O elenco do técnico Didi só voltará a pensar no estadual no final de julho, em preparação para o confronto frente ao Campinas, programado para o dia 3 de agosto.

No jogo de hoje o time mogiano é o grande favorito, apesar de jogar fora de casa. Pelo menos é o que mostra a posição dos times no campeonato. Os mogianos ocupam o terceiro lugar, com 10 pontos em seis partidas. O Piracicaba é o 8º e último colocado. O time do interior perdeu todos os quatro jogos que disputou.

Depois da série de quatro partidas consecutivas em casa – onde venceu três jogos -, o Mogi vai fazer hoje o segundo duelo de uma nova etapa no campeonato, quando os mogianos terão três confrontos longe dos torcedores do Ginásio Municipal Hugo Ramos. O terceiro pega será o Campinas, em agosto.

No primeiro desafio fora de casa, o Mogi perdeu do Corinthians, por 3 sets a 0 – parciais de 25/23, 25/19, 23/25 e 25/23, na noite da última sexta-feira, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos.

A agora equipe do Corinthians luta pelo sexto lugar na classificação. O alvinegro, que briga pelo quinto lugar com os times do São Caetano e do Santos André, vem crescendo na competição. Contra os mogianos, o Guarulhos fez o seu terceiro duelo e obteve a primeira vitória.

Um resultado positivo frente ao Corinthians poderia dar a liderança ao Mogi no estadual. Dividem o primeiro lugar, com 11 pontos, os times do Campinas (quatro vitórias em cinco jogos) e do Sesi (quatro vitórias em seis partidas). Os mogianos aparecem no terceiro lugar, com 10. O São José é o quarto, com 8 pontos.