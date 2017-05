Mogi tenta se manter na disputa pelo G-4

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com duas partidas para disputar – contra o lanterna e diante do líder do grupo A -, o AD Mogi das Cruzes sabe que a vitória será fundamental para o time recuperar a colocação que lhe dará uma vaga para a segunda fase da Liga Paulista de Futsal. Para o primeiro duelo, o caminho será bem longo: 575 km. Os mogianos enfrentam hoje o Jales, a partir das 20 horas, no ginásio Jales clube – no Interior de São Paulo. O time do técnico Willer Fernandes vai precisar vencer para se manter na briga para integrar o G-4 – o grupo dos quatro melhores times que avançarão para a segunda etapa da principal competição do salonismo, no Estado de São Paulo.

O Mogi ocupa a sexta e penúltima colocação da chave, com quatro pontos em quatro partidas. Teoricamente, o time mogiano entra na quadra como favorito porque Jales é o último colocado, com três pontos em cinco confrontos. Mas sempre tem o fator torcida para quem joga em casa, como neste caso para os jalensenses.

Além de não ter conseguido os pontos necessários para figurar no G-4, os resultados dos rivais foram bem prejudiciais ao Mogi. Na última rodada, por exemplo, times como Barueri e Indaiatuba – que brigam com o Mogi pela quarta colocação – venceram os seus compromissos contra adversários que estavam em melhor situação na tabela.

O Indaiatuba, por exemplo, chegou ao terceiro lugar ao vencer o Intelli e até passar o rival na tabela de classificação. Ao lado do AABB, as equipes estão com 9 pontos em seis partidas.

O Barueri superou a AABB e atingiu sete pontos em seis jogos. Assim, o Mogi terá que vencer e bem o rival para, pelo menos, ocupar o quinto lugar na classificação do grupo A.

Mesmo com dois jogos a menos do que os rivais, o time mogiano terá que se superar para atingir os 10 pontos e passar os adversários. Além de bater Jales, a equipe de Willer terá que derrotar o Magnus – líder invicto do grupo, com 15 pontos em cinco partidas, em duelo programado para o Ginásio do Cempre, no Botujuru, na próxima terça-feira.