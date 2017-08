Mogi tenta evitar terceiro revés

Esportes

GERSON LOURENÇO

Diante do vice-líder Corintihans/Guarulhos, o Vôlei Mogi vai tentar evitar a terceira derrota consecutiva no Campeonato Estadual sub-21, desde que conquistou o título dos Jogos Regionais de Caraguatatuba, no mês passado. O pega de hoje, o terceiro do returno, está programado para as 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Os mogianos também precisam de um resultado positivo para o grupo deixar a quinta colocação do paulista, com 10 pontos ganhos – três vitórias e cinco derrotas – e voltar a integrar o grupo das quatro maiores forças da modalidade na categoria.

Hoje a liderança é do Campinas, com 19 pontos (sete vitórias e duas derrotas). Na sequência estão Guarulhos (15 pontos), Sesi (11) e São Caetano (10). Atrás dos mogianos aparecem São José (9) e Santo André (4).

No fechamento do primeiro turno, o Mogi estava entre os três primeiros. Mas desde o reinício da participação mogiana na competição o time despencou para o quinto lugar, resultado da sequência de duas derrotas. A primeira frente ao Campinas, por 3 sets a 0, no interior. A segunda diante do São Caetano, por 3 sets a 1, na última sexta-feira, no Mogilar.