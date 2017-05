Mogi tenta elevar moral na Liga

Esportes

GERSON LOURENÇO

Um jogo para dar moral. É desta forma que pode ser encarado o duelo do Mogi/Futsal com o Indaiatuba, o terceiro da equipe mogiana na Liga Paulista de Futsal – etapa de classificação. Será a oportunidade, mesmo que fora de casa, para que o elenco do técnico Willer Fernandes conquiste a segunda vitória consecutiva na principal competição do salonismo em São Paulo. O confronto, programado para as 20 horas, no Ginásio Arena 9 de Julho – interior do Estado – será para confirmar a boa vitória do grupo do Alto Tietê na sua última apresentação.

O Mogi tentará aproveitar a situação do Indaiatuba na tabela de classificação para fazer um grande jogo. O grupo do interior não faz boa campanha e ocupa a sexta posição do grupo A, com três pontos em quatro partidas. Ainda na tabela de classificação, o Orlândia ocupa o quinto lugar, com três pontos em três confrontos, enquanto o Jales fecha a chave, com três derrotas.

O grupo mogiano sabe que a tarefa será difícil, complicada. Principalmente porque o Indaiatuba foi superado pela AABB, por 3 a 1, na Capital, na sua última apresentação na Liga Paulista, e vai atuar em busca da reabilitação.

Nos treinamentos, o que se fala no Mogi/Futsal é de que a vitória será o resultado mais procurado pelo grupo, mas se a equipe voltar de Indaiatuba com o empate, os jogadores vão comemorar muito.

Até agora na Liga, o Mogi obteve o empate com o Barueri, na estreia fora de casa, e quando iniciou a campanha diante dos seus torcedores superou o bom Orlândia/Paraíso, por 5 a 3, no Ginásio do Cempre, no Botujuru.

Assim, os resultados levaram o Mogi ao posto de terceiro colocado no grupo A, com quatro pontos em duas partidas. Na frente dos mogianos estão a AABB, com seis pontos em três jogos, enquanto o Magnus lidera a chave, com 12 pontos em quatro partidas – 100% de aproveitamento.

No jogo com o Orlândia, o Mogi começou a partida com muita intensidade e dominou o adversário no primeiro tempo, quando abriu 5 a 0, com gols Thiago Canhoto, Rodrigo e Kleiton (três vezes). A equipe do interior mudou a postura na segunda etapa e chegou a diminuir a diferença no placar. Mas o Mogi jogou firme e segurou o resultado positivo, o que dá maior tranquilidade para as próximas partidas.

Após os dois primeiros resultados, o time mogiano começou a apagar a má campanha na Liga do ano passado, quando o grupo encerrou a primeira fase na última colocação do grupo B. Em chave com oito equipes, o Mogi obteve três empates e quatro derrotas.