Mogi tenta ampliar vantagem na quinta-feira

Esportes

GERSON LOURENÇO

O elenco do Mogi/Helbor retoma as atividades nesta terça-feira (25) para manter a vantagem no duelo com o Vitória, na disputa por uma vaga nas semifinais da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). Os times voltam a se enfrentar nesta quinta-feira na segunda partida do playoff quartas de final da disputa nacional. Como joga em casa, os mogiano podem fazer dois jogos a zero no pega das 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

O grupo do técnico Guerrinha venceu o primeiro duelo, no último sábado, e novo resultado positivo deixa a equipe mais perto da classificação e de repetir o desempenho do ano passado, quando superou os baianos por 3 a 0. “Agora temos condição de fechar em casa. Depois de três semanas sem jogar, sentimos um pouco. Agora precisamos de mais duas vitórias. É manter o foco”, avaliou o técnico Guerrinha.

Se passar pelo Vitória no primeiro jogo do Municipal, o time mogiano pode fechar a série no próximo sábado, às 14 horas, quando recebe o rival para o terceiro duelo do playoff. No primeiro, em Salvador (Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras), o Mogi venceu, por 89 a 83 (33 a 33 no primeiro tempo).