Mogi tem uma série de obras atrasadas

Avaliada em R$ 174 milhões, a duplicação da Rodovia Mogi-Dutra, no trecho entre Mogi das Cruzes e Arujá, é apenas uma das obras prometidas, mas ainda não entregues à Cidade. O mesmo acontece com os 300 apartamentos construídos no Condomínio Manacá, na Porteira Preta, que custaram cerca de R$ 36 milhões, com a construção do Centro Oncológio do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, avaliado em R$ 21 milhões, e com a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Maestro Antônio Mármora Filho, no Conjunto Residencial Nova Bertioga, que ficou em R$ 484 mil.

A reportagem de O Diário percorreu ontem algumas das obras pagas com dinheiro público mas em atraso na Cidade. O serviço de oncologia deveria começar a ser utilizado pela população em 2012, um ano após o descredenciamento do Hospital do Câncer Doutor Flávio Isaias Rodrigues, mas só será entregue hoje pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), ainda sem previsão para o início dos atendimentos aos pacientes da Região.

Considerando o fator tempo, o Governo do Estado já ensaia duplicar a Mogi-Dutra há mais de 10 anos, quando, em 2005, a primeira etapa da obra, entre a Rodovia Ayrton Senna e o Jardim Aracy. Já a obra mais barata da lista, ainda custando meio milhão de reais, a cobertura da quadra de esportes deveria ter sido entregue aos alunos em janeiro do ano passado, mas a obra está abandonada (veja detalhes das obras nesta página).

Moradias

Limitações da rede de esgoto impediram que 300 famílias passassem a virada do ano nos novos apartamentos do condomínio Manacá, do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, na Porteira Preta. O prazo, não cumprido, tinha sido dado pela Prefeitura em meados do ano passado.

Os imóveis, avaliados em R$ 120 mil cada, foram destinados a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro de Habitação de Interesse Social. Pouco antes da entrega, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) percebeu que a rede de esgoto era insuficiente para atender toda a população da região e deu início a obras de ampliação.

A Coordenadoria Municipal de Habitação afirma que os serviços já foram concluídos, faltando apenas “etapas burocráticas” para a entrega das chaves, prevista para o final de junho. Apesar da conclusão dos serviços, a reportagem de O Diário flagrou ontem vazamento de esgoto em frente ao empreendimento. (D.S.)

Mogi-Dutra

Prometida há mais de uma década, a duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-98), no trecho entre Mogi das Cruzes e Arujá, tem sofrido repetidos atrasos por problemas diversos. Orçada inicialmente em R$ 95 milhões, a obra foi anunciada em 2014 por R$ 149 milhões. Em novembro de 2015, o orçamento teve novo reajuste para R$ 169 milhões. Agora, o investimento está na casa dos R$ 174 milhões, mas ainda sem prazo para começar.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) afirma que a abertura dos envelopes para escolha da empresa responsável pela obra estava marcada para o último dia 19 de abril. A ação foi suspensa um dia antes pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), após duas empresas questionarem três itens da concorrência. O DER diz que já apresentou os dados e espera análise do TCE para concluir a licitação. (D.S.)









Quadra de esportes

A cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Maestro Antônio Mármora Filho, no Conjunto São Sebastião, começou a ser construída em agosto de 2015, com previsão de entrega para janeiro de 2016. Ainda hoje, mais de um ano após o fim do prazo, o local tem apenas a estrutura de aço.

O mato alto tomou conta do local. O vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes (PR) chegou a enviar uma moção ao Governo do Estado para pedir a conclusão da obra, já que o espaço ficou vulnerável à ação de vândalos e usuários de drogas.

Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes diz que o contrato com a empresa que realizava a obra foi rescindido e que o edital para uma nova licitação já está sendo elaborado a fim de que outra empresa seja contratada. O texto não traz datas. A construção da cobertura custou R$ 483.865,87.