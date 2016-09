Mogi tem três paratletas na Rio 2016

Comentários (0) Esportes Like

DARWIN VALENTE

Os três paratletas representantes de Mogi das Cruzes nas disputas de bocha adaptada das Paralimpíadas já se encontram no Rio de Janeiro e ficarão sabendo, nesta sexta-feira (9), quem serão os seus primeiros adversários na competição, aberta oficialmente durante a noite desta quarta-feira (7), com uma cerimônia especial.

As provas de bocha adaptada irão ocorrer no período de 10 a 16 deste mês, sendo que entre os dias 10 e 12 ocorrerão as disputas em duplas e de 13 a 16, os confrontos da categoria individual.





Na primeira fase, o campeão paralímpico Maciel Santos e o estreante Guilherme Germano, de Mogi, deverão competir juntos, por equipes nos dias 10 e 11. Caso consigam ultrapassar esta primeira fase, eles irão disputar as semifinais e finais no dia seguinte.

Maciel, da classe BC2 (grau de deficiência médio), e Guilherme, da BC1(grau de deficiência elevado), vão se unir para jogar a classe equipe.

Já o bicampeão paralímpico, Dirceu José Pinto, irá disputar a primeira etapa da competição, até dia 12, fazendo dupla com Eliseu Santos, do Paraná, e com Marcelo Santos. Pertencente à categoria BC4, Dirceu está confiante na conquista do tricampeonato paralímpico em duplas.

Individuais

No período entre os dias 13 e 16 ocorrerão as disputas da categoria individual nas classes BC1 a BC4. Na classe BC1, Mogi das Cruzes será representada por Guilherme Germano, de César de Souza. Na classe BC2, por Maciel Santos, do Mogilar. Já na BC4, estará Dirceu Pinto, também buscando o tricampeonato nesta categoria.

Os atletas de Mogi das Cruzes, que treinam no Ginásio Paralímpico Cid Torquato, no Rodeio, estiveram durante um período em São Paulo, onde há também um Centro de Treinamento, e atuavam em dois períodos, das 10 às 14 horas e das 17 às 21 horas, justamente nos horários em que os jogos ocorrerão no Rio de Janeiro.

O grupo viajou para o Rio no último dia 4, muito confiante em bons resultados. “Os treinos foram super puxados, bem fortes e estamos nos sentindo cada dia mais confiantes em busca das medalhas de ouro”, garantiu Dirceu Pinto, em entrevista a O Diário, enquanto esperava a divulgação da tabela com os futuros adversários do grupo de Mogi.