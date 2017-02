Mogi tem 11 judocas no G-10 da base

Esportes

Mogi das Cruzes conta com 11 judocas no top 10 das categorias de base da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Todos foram revelados nas associações Namie e Judô Clube. O ranking das classes sub-18 e sub-21, divulgado pela direção da entidade no final de janeiro, define os atletas classificados para os primeiros estágios internacionais do ano. A atualização leva em conta os pontos conquistados pelos lutadores na Seletiva Nacional da Base disputada no final do ano passado, e no Meeting Nacional da Base disputado nos dias 19 e 20 de janeiro.

Número um da categoria meio leve (-60 kg), o mogiano William Lima, na classe Sub 18, foi convocado para os estágios em Antalya (Turquia) e em Zagreb (Croácia), entre os dias 2 e 14 de março.

Prelo cronograma da CBJ, a equipe se reunirá em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, a partir do próximo dia 26 para os últimos treinamentos e seguirá viagem no dia 1 de março.

Já a mogiana Giovanna Monteiro, número 2 do Brasil na super ligeiro (-40kg) terá a oportunidade de participar do Estágio Internacional na Alemanha, de 19 a 29 de março, em Bremen e na Thuringia.

Na classe Sub 21, apenas os líderes do Ranking em cada categoria estarão contemplados no projeto e formarão a equipe brasileira no Estágio Internacional de Portugal e na Alemanha – entre os dias 12 e 29 de março.

Todos os atletas ranqueados carregaram para 2017 10% dos pontos conquistados em 2016. Os critérios de convocação foram estabelecidos pela gestão da Base da CBJ.

William Lima, que hoje defende o clube Pinheiros, lidera o ranking com 258 pontos e está 88 à frente do segundo colocado, o carioca Thiago Cruz. Já Giovanna possui 120 pontos e está 102,5 atrás da pernambucana Hanna Nascimento.

Além deles, mais quatro judocas de Mogi, da classe sub-18, integram o G-10 de suas respectivas categorias. No masculino meio médio (-73 kg), Gustavo Siqueira, com 125 pontos, ocupa a quarta colocação, enquanto Matheus Oliveira aparece uma posição atrás, com 105 pontos.

No feminino, Viviane Motta é a quarta colocada, com 135 pontos, na classe pesado (+70 kg). Com 110 pontos, Marcela Shimada aparece no sexto lugar entre os leves (-52 kg).

Sub-21

Mogi das Cruzes ainda possui cinco judocas no grupo dos 10 melhores em suas respectivas classes, mas na categoria sub-21. No feminino, a melhor colocada é Gabriela Clemente, que hoje luta pelo porto alegrense Grêmio União (RS). Ela é a terceira colocada com 165,5 pontos na meio leve (-52 kg).

A meio pesado (-78 kg) Luana Moura ocupa o 5º lugar, com 120 pontos; já a pesado Sara Silva (+78 kg) está na sétima colocação, com 90 pontos; e Agnes Motta possui 75 pontos e no oitavo lugar na médio (-70 kg). No masculino, Tácio Santos aparece na sexta colocação do ranking da CBJ, com 85 pontos, na meio leve (-66 kg).