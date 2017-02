Mogi supera Caxias e volta ao G-4

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor levou um susto no primeiro quarto. No Mogilar, e em pleno Ginásio Municipal Hugo Ramos, na noite desta quinta-feira (2), os torcedores viram o Caxias anotar 25 pontos e sofrer apenas 14. O drama se repetiu ao final da primeira etapa, com vitória dos gaúchos, por 32 a 30. Mas o time mogiano, com desfalques, se recuperou no segundo tempo e virou o pega. A vitória, por 73 a 64, sobre o vice-lanterna da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9), e o revés do Pinheiros diante do Flamengo – também ontem -, deixou o grupo do técnico Guerrinha na quarta colocação da etapa de classificação – com 11 vitórias em 17 partidas – 64,7% de aproveitamento.

Após obter a quarta vitória seguida na história do NBB sobre o rival, o Mogi agora treina para encarar o Vasco da Gama amanhã, às 14 horas, novamente no Ginásio Municipal.