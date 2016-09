Mogi supera a meta do Ideb 2015 no Ensino Fundamental 1

Comentários (0) DESTAQUE Like

Mogi das Cruzes alcançou a meta municipal de educação proposta para 2015 na categoria Fundamental 1, que compreende do primeiro ao quinto ano – antiga primeira à quarta série. Os dados foram apontados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2015 divulgados ontem. O município obteve a nota 6,3, quando o esperado era 5,7. Com isso, a Cidade seguiu uma tendência do País, que ultrapassou a meta nacional para a categoria no ano passado, estipulada em 5,2 e fechada em 5,5. Contudo, Mogi não registrou resultado positivo na categoria Fundamental 2 – do sexto ao nono ano -, que exigiu 5,2 mas teve 4,7.

Poá foi o único município do Alto Tietê a alcançar a meta municipal no Fundamental 2. A cidade ultrapassou a faixa de 4,8, fechando o ano com 4,9.

A secretária municipal de Educação de Mogi, Maria Aparecida Cervan Vidal, conta que não obteve o esperado para o Fundamental 2 pelo grande número de retenção de alunos no período. Segundo ela, nas notas de Língua Portuguesa e Matemática, os alunos conseguiram os números necessários. “O Ideb é calculado em cima desses dois fatores. Atingimos a meta estipulada para o Estado e também a nacional, 4,2 e 4,5, respectivamente”, disse.





Ela explicou ainda que a Cidade administra apenas uma escola do Fundamental 2. “A Benedito Ferreira Lopes funciona hoje no modelo do Centro Municipal de Programa Educacional (Cempre). O local abrigava a escola Caic, mas os pais não aceitaram que fosse transferida para o Estado, então, a passamos para o regime do Cempre.

Já na categoria Fundamental 1, a cidade de Arujá, de todas as 10 da Região, foi a única a não vencer a meta. No município, o valor a ser alcançado em 2015 era de 6,1 e a cidade fechou em 6,0. Os melhores resultados foram registrados nas cidades de Poá e Mogi das Cruzes. Na primeira, era esperado o número de 5,6, mas alcançou 6,2. Já Mogi deveria chegar a 5,7, mas obteve 6,3.

Ultrapassando o resultado esperado para o ano de 2015, Mogi já chegou à meta do Fundamental 1 programada para 2019. Para a secretária, isso reflete os investimentos na área da educação. “Estamos muito satisfeitos. Nós vamos trabalhar cada vez mais. Já demos início a um trabalho de acompanhamento no dia a dia das escolas, que deve aumentar este resultado”, conta.

Nacional

No âmbito nacional, o levantamento mostrou que o Ensino Médio segue estagnado na média das escolas do País. A meta para 2015 estava em 4,3, mas o índice marcou 3,7. O patamar é mantido desde a avaliação realizada em 2011. No Ensino Fundamental 2, o País não cumpriu o resultado esperado de 4,7, fechando o ano passado com o Ideb de 4,5. A meta foi batida apenas no Ensino fundamental 1. Nesta modalidade, o Brasil teve resultado de 5,5, no esperado de 5,2 para 2015.

Programa e Cálculo

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um programa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na criação do projeto, em 2007, foram estipulados metas para os municípios do País em uma escala de zero a dez. O resultado é baseado em dois conceitos com representação igual na soma. O primeiro é a média de desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. Já no segundo, o indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil.

As metas são diferentes para cada cidade e escola. Os números foram estipulados, na criação do programa, até o ano de 2021. Os dados são apresentados a cada dois anos. Os estados, municípios e escolas deverão melhorar os índices para contribuir, em conjunto, no alcance da meta nacional de 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o índice apresentado ontem “não é algo que possamos celebrar”. Ele disse que ainda que, se for interessante ao atual presidente, que “edite uma medida provisória porque urge a reforma do Ensino Médio”.