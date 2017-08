Mogi sofre com o descaso da CPTM

QUADRO DESTAQUE

CHICO ORNELLAS

“Pau que bate em Chico, bate em Francisco” – a surrada frase sem autor, que defende a igualdade, não vale para a CPTM, quando se trata de Mogi das Cruzes. Para a estatal sob controle do governador Geraldo Alckmin, Mogi das Cruzes continua sendo fim de linha. E que se danem os dados estatísticos.

Sob qualquer aspecto, há flagrantes diferenças entre Mogi das Cruzes e Suzano, o antigo distrito que obteve sua emancipação em 1949. Mogi das Cruzes tem o dobro da população (422 mil aqui, 288 mil lá), o dobro de agências bancárias (41 aqui, 20 lá), o dobro em poupança (R$ 1,6 bilhão aqui, R$ 880 milhões lá), quatro vezes mais leitos hospitalares (758 aqui, 187 lá). Até em representação política temos o dobro: Luiz Carlos Gondim e Marcos Damasio aqui, Estevão Galvão lá. É pouco? Nas últimas eleições o governador Geraldo Alckmin obteve, em Mogi, o dobro da votação que lhe foi conferida por Suzano. Aqui há duas universidades, lá nenhuma.

Nada disso, entretanto, importa à CPTM e suas prioridades que ninguém explica. A nova estação de Suzano atende os usuários dos trens da empresa com serviços dígnos, enquanto, em Mogi, a estação central, também as de Jundiapeba, Braz Cubas e Estudantes, seguem as mesmas de dezenas de anos.

PERFIL ECONÔMICO

SUZANO MOGI DAS CRUZES População 288.056



429.321 População Área 206.236 km2 712.541 km2 Área Elevação a Vila 1949 1611 Elevação a Vila Distância de São Paulo 34 Km 47 Km Distância de São Paulo Inauguração da ferrovia 1875 1875 Inauguração da ferrovia Agências bancárias

20 41 Agências bancárias PIB total R$ 8,9 bilhão R$ 12,9 bilhão PIB total Posição no PIB brasileiro 87º. 60º. Posição no PIB brasileiro PIB per capita R$ 35 mil R$ 32 mil PIB per capita Operações de crédito R$ 1,4 bilhão R$ 3,6 bilhões Operações de crédito Poupança R$ 880 milhões R$ 1,6 bilhão Poupança Receitas orçamentárias públicas R$ 615 milhões R$ 981 milhões Receitas orçamentárias públicas Leitos hospitalares 187 758 Leitos hospitalares Analfabetismo 4,89% 3,71% Analfabetismo Índice de Desenvolvimento Humano O,765 0,783 Índice de Desenvolvimento Humano

Fontes: IBGE, web oficiais, Wikipédia

PERFIL POLÍTICO

ELEIÇÃO CARGO SUZANO MOGI DAS CRUZES 2014 Governador 73.784 121.714 2010 Governador 67.544 116.822 2006 Presidente 65.408 119.028 2002 Governador 42.650 74.460

Nova estação muda relação com usuários

ELIANE JOSÉ

De fora, o jardim com árvores e grama, o bicicletário com mais de 400 vagas, e as escadas rolantes que sobem e descem. Faltam alguns minutos para 11 horas da fria quarta-feira passada. Da construção envidraçada entram e saem muitas pessoas, a caminho do trem, do ônibus ou na passagem entre o Centro e a região do Parque Maria Helena.

A Estação Ferroviária cheira a novo. Vários conjuntos de lixeira, as faixas táteis azuis a nortear passageiros sem visão, elevadores (5, no total), banheiros limpos naquela manhã sem água no entorno, por causa de uma obra da Sabesp, papel higiênico dobrado dentro de um cesto, entregue pela sorridente funcionária. Há funcionários e seguranças.

No recheio do prédio, o longo corredor interliga as duas partes de Suzano. Dali se vê o horizonte: a Serra do Itapeti, bem ao fundo, e a Suzano a perder de vista, do outro lado.

A segunda plataforma não está ativa. O Governo do Estado deve a Suzano a conclusão do projeto.

Quando o primeiro trem para, acontece aquilo que Mogi sonha ver acontecer. Ele chega “deslizando” na plataforma, rente ao piso. O passageiro dá um pequeno passo e está dentro do vagão. Sem susto, nem atropelo, com gentileza.

Na viagem para Mogi, o trem não está vazio. Vem a rápida sequência de três velhas estações, com bancos antigos, piso deformado, degrau desnivelado e perigoso.

As estações novas mudaram a relação com os passageiros, com as cidades. “As duas ficaram boas, demoraram, mas valeu a pena”, diz Cícera Ferreira, moradora de Ferraz, que tinha ido visitar a filha, em Suzano, naquele dia. “O que incomoda é aquela baldeação em Guaianases”, resume.

O edifício transforma a vida e Suzano. Com o recuo, a alguns metros da antiga, o comércio se adapta. Antonio Lenildo Belo tem uma lanchonete na esquina da Avenida José Glicério de Melo – a antiga foi derrubada para a execução do projeto. Hoje, diz ele, “caiu o movimento, porque mudou o caminho das pessoas, mas, para o passageiro, a Estação é o céu”.

Antonio Figueiredo Novaes, da Tabacaria Tá Bacana, reflete: “A obra veio para melhorar. Facilitou a travessia entre os dois lados de Suzano. Mas nós ainda cobramos o término e melhorias, como o fim da água empossada que fica na rua, toda vez que chove”.

Por que Suzano conseguiu a Estação Ferroviária, e Mogi não?

A mesma pergunta foi feita pelos três deputados estaduais, representantes das duas cidades e da Região, na Assembleia Legislativa. A melhor resposta: “É falta de palavra”.

Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD)– Essa luta começou há mais de 10 anos, quando São Paulo tinha o Expresso Leste e a Região não. Quem disse “não” para a gente, primeiro, foi o Jurandir Fernandes (ex-presidente da CPTM e secretário de carreira no governo tucano), porque as plataformas não podiam receber os trens. Depois, conseguimos alguns horários. Em julho, eu fui o único deputado da minha bancada a votar contra a transferência de R$ 640 milhões para a Rodovia dos Tamoios. Esse dinheiro seria para o transporte ferroviário. Desde quando o governador Alckmin promete essa obra? Veja no jornal, quantas vezes. Para mim, não é falta de pressão política, é falta de palavra. Ele promete a obra, mas não cumpre.

Marcos Damásio (PR) – Eu cheguei há dois anos na Assembleia, não sei do passado, mas já fui três vezes na direção da CPTM e ficamos sabemos que, ao contrário do que sempre foi dito a Mogi, não há nem o projeto executivo da obra. O diretor da CPTM me pediu uma força. Eu apresentei duas emendas ao Orçamento do Estado, de R$ 10 milhões, para o projeto executivo. Mas, nesse ano? Esquece. O governador está de malas prontas para Brasília. Esse projeto vai ser tocado apenas pelo próximo governador. A gestão da CPTM, nesses anos todos, deixa a desejar. Não vou falar dos outros (deputados), não sei se foi por força política, que Suzano conseguiu, e Mogi, não, mas há dois anos, o que eu escuto é que não tem dinheiro para fazer nada, nem isso, nem aqu8ilo. Estamos o auge da crise, e já tivemos tempos melhores, e não conseguimos a estação.

Estevam Galvão (DEM) – Vai sair a estação de Mogi, no ano que vem. Eu estive com o presidente da CPTM, Paulo Magalhães, e ele afirmou que as obras vão começar em Mogi, sim. Suzano conseguiu primeiro porque a demanda, lá, é maior, mas foi uma luta difícil, de 11 anos, e ainda estamos lutando, para concluir a obra, e a chegada do Expresso em mais horários. Lá, a CPTM vai ampliar o número e horários de 30 para 45, no começo do ano que vem, com a chegada de mais trens.

Sem planos

Em uma das respostas ao pedido de informações sobre o projeto de construção das novas estações de Mogi das Cruzes, a CPTM, por meio da Assessoria de Imprensa, traz um dado interessante: enquanto em Suzano embarcam 35 mil pessoas por dia, nas estações mogianas, o total médio por dia é de 38 mil passageiros (7 mil usuários em Jundiapeba, 6500 em Braz Cubas, 10.500, na Estação Mogi, e 14.700 em Estudantes)

Sobre o futuro, a estatal reafirma que projeto foi retirado das previsões do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, em dezembro passado. Ou seja, não há previsão sobre quando as obras acontecerão.

O pedido do Governo do Estado para a modernização das quatro estações foi feito em 2014.

Na resposta, a CPTM não detalha como seriam as futuras estações.

Desde o ano passado, estão sendo realizadas intervenções para melhorar a acessibilidade nos terminais. Na Estação Mogi, os serviços devem começar ainda neste ano, com previsão de término em 2018. Serviços semelhantes em Braz Cubas e Estudantes estão atualmente em andamento. Esses projetos são tocados com dinheiro próprio do Estado: R$ 1,7 milhão, e atende a um acordo firmado no passado com o Ministério Público, que pressiona pela melhoria da segurança aos usuários, num processo que sofreu diversos adiamentos no decorrer dos últimos anos.

Suzano

A CPTM está contratando a segunda fase de obras da Estação, entregue parcialmente. O investimento estimado será de R$ 14 milhões para o término da plataforma sul, a implantação de mais quatro escadas rolantes e um elevador.

O Expresso Leste será levado para Suzano após “a execução das intervenções no plano de vias e das adequações necessárias para sua operação, obras que serão contratadas futuramente”.

Segundo a CPTM, desde fevereiro passado, foram ampliadas em 20% as viagens diretas entre SP e Mogi. Hoje, são 30 viagens sem a baldeação em Guaianases: 15 de Luz para Estudantes e 15 no sentido contrário.