Mogi Shopping recebe o ‘Emotion Park’ com opções para toda a família

Cidades

A Praça de Eventos do Mogi Shopping se transformou em parque de diversões, com atrações para toda a família com o Emotion Park, complexo de entretenimento que reúne piscina com milhares de blocos de espuma – uma com 50 centímetros de profundidade e outra com 1 metro -, cama elástica, duas traves de futebol instaladas para que os participantes possam jogar e cesta de basquete para rodadas de bolas ao cesto.

Para se divertir no Emotion Park é preciso usar meias antiderrapantes, que podem ser levadas de casa pelos visitantes ou adquiridas no local ao custo de R$ 10,00. A brincadeira custa R$ 30,00 por meia hora e a atração fica no Mogi Shopping até o dia 12 de março.

Outra atração é o “Bumper Car”, carrinhos movidos à bateria para os clientes se divertirem em uma pista, no estilo ‘bate-bate’. Os veículos giram 360 graus e são revestidos por boias. As sessões duram 7 minutos cada e custam R$ 15,00 por pessoa. Já em frente à Livraria Leitura está o ‘Hoverboard’, um skate elétrico que funciona em pista fechada, com obstáculos e atividades com monitores. O preço é de R$ 30,00 para 20 minutos e R$ 50,00 para 40 minutos.