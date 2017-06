Mogi será incluída na Jornada do Patrimônio

Informação

O centro histórico de Mogi das Cruzes, formado pelas Igrejas das Ordens 1ª e 3ª do Carmo, o Teatro Vasques, Casarão do Carmo e sede da Banda Santa Cecília, será incluído na Jornada do Patrimônio Histórico, que a Secretaria de Estado da Cultura irá promover no próximo mês de agosto. O evento que busca valorizar o que há de mais importante em municípios onde estão preservados aspectos fundamentais de sua história, prevê a realização de um grande encontro, acompanhado visitação, além de palestras e debates acerca dos imóveis ou monumentos antigos. A inclusão de Mogi no projeto governamental foi adiantada à coluna pelo secretário-adjunto de Cultura, o mogiano Romildo Pinho Campello, que participa da elaboração da programação, ainda sem data definida para ocorrer na Cidade. Segundo Campello, ao se voltar para as questões ligadas ao patrimônio histórico de cidades paulistas, a Secretaria de Cultura, sob o comando de José Luiz Penna, do PV, busca dar uma guinada nas ações da pasta, anteriormente “mais elitistas e voltadas para a Capital”. A meta do atual secretário, diz o mogiano, é olhar também para o Interior, por meio de ações que reforcem a importância da cultura regional de cada Cidade, buscando valorizar o grande painel cultural representado pelos municípios paulistas, sua gente, seus costumes e sua história. Recém-chegados ao comando da Cultura, Penna e Campello passaram algum tempo buscando conhecer de perto a estrutura da pasta. Após esta fase de aclimatação, começam a surgir as primeiras iniciativas, elaboradas de acordo com a visão do novo comando da Secretaria. A Jornada do Patrimônio Histórico já é uma delas.

Contra Aedes

A EDP iniciou a distribuição entre seus clientes de Mogi das Cruzes e Região de mais de 2 mil kits com sementes de Crotalária, que atrai a libélula que se alimenta das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Ao receber um envelope de papel, as sementes devem ser retiradas e plantadas em vaso, fora de alcance dos animais domésticos.

Novo endereço

A RD Imóveis, dos empresários Danilo e Marcelo Ioseli, já está atendendo em seu novo endereço. A imobiliária trocou a Tenente Manoel Alves pela movimentada Rua Carmela Dutra, 37.

Poluição – 1

O derramamento de 266 mil litros de óleo, ocorrido em fevereiro de 2004, que causou sérios danos ao ecossistema do Parque Estadual da Serra do Mar, em São Sebastião, no Litoral Norte, só agora resultou em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e do Estado contra a Petrobrás e Transpetro, cobrando indenização de R$ 322 milhões por danos coletivos ao meio ambiente.

Poluição – 2

Em Mogi, o acidente com uma máquina de terraplenagem da Prefeitura, que provocou o rompimento de uma rede da Transpetro, derramando 180 mil litros de gasolina e nafta em terrenos da várzea do Tietê, na Volta Fria, em 2010, ainda não foi totalmente solucionado. Após a empresa apresentar relatório dando como recuperada toda a área, a Cetesb não aceitou as alegações, multou a Transpetro em R$ 23 mil e mandou contratar firma especializada para continuar a remediação. A situação continua sem solução definitiva, mas bem mais adiantada que o problema no Litoral.

Pirataria

A Prefeitura de Suzano destruiu, ontem, na garagem da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, um lote de 80 mil mídias não-originais. O material pirata se divide entre CDs e DVDs apreendidos pelo Departamento de Fiscalização de Posturas, nos últimos quatro meses, em ações realizadas na área central da Cidade. Se a moda pega…

Frase

Eu não me arrependo dos votos, não. As mudanças e avanços no Brasil nos últimos dez anos são inegáveis. Votei no Lula e, em 2010, votei na Dilma.

Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que já admite ser candidato a presidente da República