Mogi segue ‘vivo’ na Liga Paulista

Esportes

GERSON LOURENÇO

Após o “segundo milagre”, a diretoria do AD Mogi passa a utilizar a calculadora na volta dos duelos da Liga Paulista de Futsal – os mogianos agora estão com o pensamento nos Jogos Regionais de Caraguatatuba. Além de ter que vencer a AABB no ginásio do Cempre, no Botujuru, no próximo dia 20, o elenco do técnico Willer Fernandes vai ficar na torcida pelo rival da Capital em jogos contra Jales e Barueri, torcer por um empate entre Intelli e Indaiatuba, e por vitória do Sorocaba diante do Barueri. Com esta combinação de resultados, a equipe do Alto Tietê avança para a segunda fase da competição sem depender do resultado do duelo com o líder Sorocaba, dia 25 deste mês, no interior do Estado.

Os mogianos ficaram vivos na competição depois de vencer dois jogos da série de três partidas consecutivas no ginásio do Botujuru. Após bater o Barueri, por 1 a 0, os mogianos derrotaram o Indaiatuba, por 2 a 1, no último dia 28, e entraram de vez na luta por uma vaga na segunda etapa da Liga.

Com exceção do Sorocaba, líder e classificado com 27 pontos em 10 partidas, todas as outras seis equipes do grupo A da Liga Paulista estão na disputa por três vagas para a segunda etapa da principal competição do salonismo de São Paulo. A diferença do vice-líder para o último colocado é de cinco pontos.

O Mogi deixou a lanterna e ocupa o sexto lugar no grupo, com 11 pontos em 10 partidas, e ao lado do Indaiatuba, com a mesma pontuação, mas um jogo a mais. Além do duelo com o vice-líder AABB -16 pontos em nove confrontos – terrá o Sorocaba no último desafio desta fase.

Além do Mogi, a AABB terá pela frente Jales e o Barueri, concorrentes diretos dos mogianos. O Barueri é o terceiro colocado, com 14 pontos em 10 partidas, e que terá pela frente Sorocaba, em casa, e AABB, na Capital. Hoje o dono da quarta e última vaga é o Jalesense, com 13 pontos e só mais uma partida a disputar – contra AABB no próximo dia 14.

Com 12 pontos em 11 jogos, o Intelli aparece no quinto lugar. O time também tem um duelo pela frente e será diante dos seus torcedores e contra o Indaiatuba – um confronto direto.

Assim, os próximos cinco duelos – entre os dias 14 e 28 deste mês – vão apontar os outros três classificados do grupo A. Já os times do Taubaté, Corinthians e Pulo do Gato (Campinas) já se classificaram na chave B. Dracena e Araraquara lutam pela última vaga.