Mogi relembra seus pracinhas

Apesar de o Brasil não ter sofrido qualquer conflito diretamente durante a Segunda Guerra Mundial, o 8 de maio – data em referência ao Dia da Vitória de 1945, quando a Alemanha nazista de Hitler foi derrotada, Mogi das Cruzes também deve reverenciar a memória dos seus pracinhas que não sobreviveram ao combate na Itália (não só pelos bombardeios, mas também devido às difíceis condições de sobrevivência como a falta de comida e o frio severo de 20 graus negativos) e, mais ainda, homenagear os três combatentes ainda vivos. “Naquele dia, soltamos tiros para o alto. Nos abraçamos. Era o fim de uma tormenta que, para nós, durava quase um ano”, lembra o ex-soldado mogiano José Miled Cury Andere, aos 94 anos. Setenta e dois anos depois do choro de liberdade.

Na tentativa de perpetuar esta parte da história de Mogi, a Associação Casarão da Mariquinha realiza a exposição ‘72 anos da FEB – Expedicionários Mogianos – Apagados da história, apagados da memória’. A mostra traz retratos e identificação de alguns dos pracinhas mogianos e raridades que começaram a circular entre quem estuda o tema, como uma imagem do pelotão mogiano recebido durante uma festa na Cidade, e publicada pelo jornal O Liberal, em 16 de setembro de 1945. Sobre a recepção no Largo Bom Jesus, a matéria trouxe o título: “Sob crepitante apoteose cívica o povo mogiano glorificou os seus bravos combatentes”. O visitante também poderá conferir, das 9 às 13 horas e das 14 às 19 horas, recortes de matérias publicadas em diferentes datas sobre a luta dos pracinhas pelo reconhecimento e a readaptação daqueles que voltaram doentes ou com sequelas físicas.

Hoje, Miled se entristece ao ver o trato recebido pelo acervo aqui na Cidade e também pelos rumos que o País tomou. “O monumento que faz referência aos nossos pracinhas foi colocado num lugar escondido aqui em Mogi, como se quisessem aniquilar a nossa história. Além disso, fomos à luta por democracia e direitos iguais, e hoje o Brasil é uma pouca vergonha. O 8 de maio é de luto”, comenta.

Ainda analisando o cenário atual, Miled arrisca a dizer que a desavença entre os EUA e a Coreia do Norte pode culminar na terceira, e talvez maior de todas, guerra mundial, por isso o Brasil também deve manter-se em alerta para os conflitos. “Ninguém sabe o que cada País guarda de bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki podem ser apenas uma mostra”, diz.

Atualmente, Miled tenta, na companhia de estudiosos do assunto, levantar quantos combatentes a região enviou ao certo para a Itália. Eles eram direcionados à Caçapava, de onde seguiam viagem para a Europa. Segundo ele, lá existia ainda uma ficha com os dados de cada um, que pode contribuir para listar todos. “Cada um daqueles homens lutou pela sua nação. São nomes que não podem ser esquecidos jamais”, pontua. Em seus levantamentos, ele conseguiu apurar a identidade de quase 400 soldados, mas existem dados, sem inconsistência, que dão conta de 600, com mais de 480 mortos durante a Guerra.

O Casarão da Mariquinha fica na Rua Alfredo Cardoso, número 2, no Centro de Mogi.

Acordo de paz violado pela Alemanha

No ano de 1939 as grandes potências da Europa começaram a entrar em colapso, sobretudo a Alemanha e Itália e, num momento de política expansionista, Hitler (no poder alemão desde 1933) decidiu desrespeitar o tratado de Versalhes – acordo de paz que marcou o fim da primeira guerra – e invadiu a Polônia, com o envio das tropas em 1º de setembro. Logo após, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Foi então que os conflitos foram divididos de acordo com a política de alianças militares existentes na época, formadas por dois grupos: Aliados (liderados por Inglaterra, URSS, França e Estados Unidos) e Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Durante os seis anos de guerra, cerca de seis milhões só de poloneses foram mortos pela Alemanha Nazista. Além disso, mesmo com o tratado de rendição assinado pelos países do Eixo, os EUA desferiram sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki bombas atômicas. Em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas – ONU – para mediar os conflitos entre os países e manter a ordem e a paz mundial.