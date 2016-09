Mogi registra 207 casos de dengue em 2016

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

Mesmo com os números abaixo dos registrados no ano passado, a Prefeitura já começou a intensificar no final de semana os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti na Cidade a fim de antecipar a prevenção contra a dengue e se preparar para a temporada de calor que se aproxima. A situação ainda preocupa porque, apesar de ter reduzido os casos de dengue, foi contabilizado aumento de chikungunya.

Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde demonstram que, no primeiro semestre de 2015, houve dois pacientes com chikungunya na Cidade contra 11 casos contabilizados neste ano, todos importados. A boa notícia é que não há registro de paciente que tenha contraído zika vírus.





Quanto à dengue, nos primeiros oito meses deste ano foram registradas 975 notificações suspeitas no Município, das quais 207 confirmadas, 608 descartadas e outras 160 em andamento. Não há óbitos.

A situação é bem melhor do que no ano passado, quando comparados os números levantados nos primeiros semestres de 2015 e de 2016. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho do ano passado foram 202 casos confirmados de dengue na Cidade, sendo 166 contraídos no próprio Município (autóctones) e outros 36 importados, sem óbitos. No mesmo período de 2015 houve 871 ocorrências, com 735 autóctones, 136 importados e duas mortes.

Foi para manter a doença sob controle no Município que agentes da Prefeitura iniciaram, no último final de semana, visitas casa a casa. O trabalho será realizado sempre aos sábados, nos meses de setembro e outubro. O Núcleo de Combate à Dengue esclarece que essa é uma forma de eliminar criadouros antes da chegada do período de chuvas e calor, quando normalmente a proliferação do mosquito torna-se mais comum. A expectativa do órgão é que a população continue colaborando e cumprindo as medidas de rotina, amplamente divulgadas.

Neste ano, a Prefeitura também conseguiu aprovar na Câmara Municipal o projeto que autoriza a entrada de agentes em casas fechadas com o objetivo de acabar com criadouros do mosquito. Mas a medida ainda não foi implementada devido a problemas para contratação de chaveiros, serviço que precisa ser contratado mediante licitação.

Porém, as informações agora são de que o processo de licitação por meio de carta convite já está em andamento, com a expectativa de conclusão até o final do mês. O valor cotado para os serviços de chaveiro, em média, é de R$ 126 mil por ano, lembrando que serão pagos somente de acordo com a demanda atendida. A Secretaria informa ainda que embora o processo não tenha sido concluído, o trabalho de visita prosseguirá sem qualquer prejuízo.

A obrigatoriedade da criação da Brigada da Dengue em prédios públicos e privados, cujo projeto foi aprovado no final de junho na Câmara, também deve contribuir para a prevenção. O objetivo é promover um trabalho preventivo e permanente, por meio da criação de grupos organizados que auxiliem a eliminar criadouros em escolas, equipamentos de saúde, parques, cemitérios, comércio, indústrias, instituições religiosas, entre outros.