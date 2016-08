Mogi receberá novas câmeras de monitoramento

Comentários (0) DESTAQUE Like

LUCAS MELONI

O relógio marcava 22h35 do dia 15 de janeiro de 2016 quando cinco rapazes, que aparentavam ter cerca de 18 anos, subiam a Rua Flaviano de Melo, na região central, um deles com uma arma na mão. O jovem exibia a quem passasse o revólver que, mais tarde, policiais militares descobririam tratar-se de um simulacro. Em 6 de abril deste ano, às 7h54, dois garotos foram flagrados pichando a passarela da Rua São João, também no Centro. Já em 16 de maio, um carro furtado pelas ruas de Mogi das Cruzes foi localizado, no fim da manhã, pela Polícia Militar enquanto bandidos planejavam atacar de novo por aqui. O que estes casos têm em comum? Todos foram registrados por câmeras espalhadas pela Cidade cujas imagens são observadas na Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), sob responsabilidade da Guarda Municipal.

As ocorrências são apenas uma mostra do serviço que já funciona como prova criminal em várias situações. As imagens têm o monitoramento de guardas municipais. A sala de operações, em funcionamento na Prefeitura, passa por reformas, assim como o prédio do Executivo, e deve ter obras concluídas na próxima semana.





No caso iniciado na Flaviano de Melo, o simulacro de arma chamou a atenção dos agentes. A Polícia Militar foi avisada e abordou o grupo perto do local. A dupla da passarela da Rua São João foi indiciada por depredação e vandalismo e teve de pagar multa de unidades fiscais municipais (UFMs), no valor total de R$ 7,6 mil. O veículo furtado, um Fiat Uno (CJR6951), foi levado por ladrões em Mogi na madrugada de 15 de maio. Eles foram para alguma cidade vizinha e retornaram na manhã do dia seguinte. A barreira eletrônica da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88) flagrou a passagem pelo local e pouco depois, uma câmera na Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba, identificou a chegada do carro por lá. A PM prendeu um dos rapazes que estavam com o carro na Rua Áurea Martins dos Anjos. O outro conseguiu escapar.

De modo geral, segundo o coronel Eli Nepomuceno, secretário municipal de Segurança, as câmeras são mais do que testemunhas das ocorrências, são provas que auxiliam na investigação e na captura dos bandidos. “Numa cidade grande como Mogi, elas são mais do que testemunhas, elas se tornam evidências e auxiliam bastante no processo de segurança pública. Temos 100% do Centro Histórico coberto por câmeras, 80% do Centro Cívico sob monitoramento, além de pontos em César, Braz Cubas, Jundiapeba, Novo Horizonte. São 306 câmeras e este número deve aumentar graças a uma parceria com o Estado por meio do ‘Detecta’, que otimiza o monitoramento de ações suspeitas. O histórico do serviço mostra o quanto ele é útil”, disse. O Ciemp foi criado em junho de 2005 e fica sob responsabilidade da GM.

O delegado Alexandre Batalha, titular do 3º Distrito Policial (DP), em César de Souza, ressalta o quão importante é o auxílio das imagens nas investigações criminais. “Elas nos subsidiam com detalhes que, às vezes, as pessoas não conseguem nos passar, como modelo de carro, traços das pessoas, cor, gênero. As imagens, por vezes, são o ponto de partida das investigações”, explicou.

O sociólogo Afonso Pola comenta que, apesar de úteis, as câmeras representam a falência do sistema de segurança pública como um todo. “O uso destes equipamentos representa a falência do sistema de segurança pública brasileiro que, apesar dos investimentos e das parcerias com a iniciativa privada, não conseguem estancar a violência. Ela aumenta cada vez mais. Nós nos adaptamos a ela. Com o passar do tempo, ela nos parece ‘normal’. Há um evidente problema na segurança e o erro está no planejamento dela. É algo que vem desde os anos 70, com a militarização da Polícia. As câmeras são necessárias, mas porque o sistema de segurança, que poderia coibir a prática criminosa em vários aspectos, não foi concebido da forma correta”, analisou.

Balanço

Balanço da Guarda Municipal feito pela Secretaria Municipal de Segurança a pedido de O Diário mostra que de janeiro a julho de 2016, os agentes de segurança municipais registraram 16 casos de flagrantes com 23 pessoas presas. Há casos em que duas ou mais pessoas cometeram os crimes.

Segundo o levantamento, três dos flagrantes referem-se a furtos de carros, três a furtos de casas, um roubo a transeunte, sete casos de pichação e dois tráficos de entorpecentes.

“Os números mostram uma ação intensa da Guarda Municipal em parceria com as forças policiais. Há um trabalho amplo no que se refere à proteção do bem público, como nos casos de pichação”, comentou o coronel Eli Nepomuceno, secretário municipal de Segurança de Mogi das Cruzes.