Mogi receberá Centro de Integração da Cidadania

Mogi das Cruzes deverá receber um Centro de Integração da Cidadania (CIC) Regional, que congrega uma série de serviços nessa área e envolve a realização de cursos profissionalizantes para capacitar agentes públicos, e a promoção de ações sociais visando à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, entre outros programas. Todos os municípios do Alto Tietê, em breve, também serão contemplados com atendimento do Procon.

As novidades foram anunciadas ontem pelo secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, durante reunião com prefeitos da Região, na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi.

O novo serviço, que deve funcionar nos moldes do Poupatempo, começará a ser implantado em agosto, quando os cursos serão ministrados para servidores públicos a fim de capacitá-los para prestar um atendimento de qualidade à população. Mogi deverá sediar o CIC, que será mantido e custeado pelo Estado com a ajuda dos municípios. “O Governo vai entrar com uma parte, financiar toda a capacitação, com o corpo mínimo de técnicos. Mas todos os municípios vão repartir o ônus para melhor atender a população”, explicou Rosa.

O secretário disse também que o Procon funcionará de forma integrada para atender a todas as cidades consorciadas que ainda não contam com o serviço, com equipe itinerante que irá às cidades para o atendimento semanal. Ele adiantou ainda que a Região também será contemplada com o Expresso da Cidadania, projeto desenvolvido na rede pública de ensino. “A ideia é de levarmos adiante um curso voltado à tolerância, com o discurso da paz, cujo slogan é ‘Quem se dá bem com gente se dá bem na vida”, esclarece. Dentro dos cursos de capacitação de treinamento está o programa de proteção às vítimas de violência doméstica para atender as mulheres, reabilitar o agressor e evitar a reincidência.

No encontro, os prefeitos também apresentaram sugestões para aperfeiçoar os serviços do Instituto Médico Legal e agilizar a certificação de óbito, pedido que o secretário se comprometeu em analisar.

O presidente do Condemat, Adriano Leite (PR), prefeito de Guararema, considerou a reunião “muito positiva” e afirma que o secretário “se mostrou um parceiro integral da Região” e veio a Mogi para dar um retorno aos pleitos apresentados pelos prefeitos em reunião há um mês. “Vamos assinar um protocolo de intenções para implantação do CIC Regional, formalizar as parcerias e definir o melhor local para abrigar o equipamento, que será o primeiro do Estado com atendimento regional”, disse.

Questionado sobre a instalação do CIC em Mogi, o prefeito Marcus Melo (PSDB) confirmou que todos os detalhes, inclusive a escolha para funcionamento do novo equipamento, serão discutidos e definidos com técnicos da Secretaria de Justiça. Por enquanto, ele disponibilizou a Escola de Governo do Município para início do programa com cursos de capacitação para servidores públicos. Também participaram da reunião o prefeito de Arujá, José Luiz Monteiro (PMDB); e a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto (PRB), além do deputado estadual André do Prado (PR).

Fundação Casa









Já sobre o atendimento ao menor infrator, o secretário Márcio Rosa não descartou a possibilidade de o Alto Tietê receber, no futuro, uma nova unidade da Fundação Casa. Ele disse não tem previsão, apenas confirmou que o Governo do Estado está ampliando o número de unidades e que “Mogi das Cruzes apresenta uma grande demanda nessa área”.

Melo, por sua vez, alegou que esta pauta não foi tratada na reunião do Condemat. “Não tenho conhecimento dessa informação, mas projetos como esse precisam ser levados não apenas ao prefeito como também aos vereadores à população em geral”, disse.