Mogi recebe novas instalações de lâmpadas de LED

LUCAS MELONI

Já utilizadas em pontos de grande movimento de Mogi das Cruzes, as lâmpadas de LED (light emitting diode) devem ser levadas aos principais corredores da Cidade a partir dos próximos meses. O objetivo da Prefeitura com a medida é economizar. Este tipo de iluminação consome 50% menos do que a de vapor de sódio. A conta mensal de iluminação pública local chega a R$ 1,2 milhão.

No ano passado, a Cidade viveu uma crise na iluminação pública pela troca da manutenção dos pontos de iluminação. Antes, este serviço era feito pela concessionária EDP. A Prefeitura acabou por assumir esta função e, por meio de uma licitação, definiu a empresa Trajeto Engenharia como a executora do programa “Ilumina Mogi”.





“Alguns locais, como as avenidas Francisco Rodrigues Filho (início da Rodovia Mogi-Guararema/SP-66) e Narciso Yague Guimarães, além da passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu e praças já contam com a iluminação de led. As luminárias antigas foram retiradas desses pontos e levadas até a zona rural, que não contavam com pontos de iluminação pública. Até agora, o investimento foi de R$ 2 milhões (R$ 1,5 milhão apenas na SP-66). O projeto é levar este tipo de iluminação aos principais corredores da Cidade”, afirmou o secretário municipal de Obras, o arquiteto Claudio de Faria Rodrigues.

A estimativa da Prefeitura é de que, a médio e longo prazo, a troca de boa parte dos 43 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED representem aos cofres da Cidade uma economia de quase 50%. O poder público local assumiu a manutenção dos pontos de luz, mas ainda paga pelo fornecimento da eletricidade à EDP. O custo deste serviço é, em média, de R$ 1,2 milhão mensais.

O valor reflete o grande aumento que a energia elétrica registrou no ano passado no Brasil. Para se ter uma ideia, o custo da eletricidade cresceu 48% entre janeiro e setembro de 2015. Números nunca vistos em um único ano, causados, sobretudo, pela crise hídrica nas regiões sudeste e nordeste, além do avanço da crise econômica.

Até o início de 2015, a conta de energia da iluminação pública era de R$ 750 mil. O aumento ultrapassou 60%.

As luzes de LED trazem um ganho substancial também em relação à segurança. As convencionais, de vapor de sódio, são amareladas e têm baixo poder de visibilidade em detrimento das de led. Desta forma, o campo de visão fica ampliado em mais de 40%, segundo uma das principais fabricantes de lâmpadas do mundo, a GE. O inventor da tecnologia, o engenheiro Nick Holonyak, trabalhava na empresa.

A vida útil das lâmpadas de LED também é maior. Elas duram cerca de 50 mil horas, o dobro das convencionais. É por isso que várias cidades brasileiras têm optado pela troca destes pontos de iluminação. Em São Paulo, a Prefeitura abriu um processo de parceria público-privado que prevê 715 mil lâmpadas deste tipo em toda a Cidade até 2035. A Capital possui 620 mil postes de luz instalados hoje.

Trocas

As equipes de manutenção do parque elétrico de Mogi das Cruzes fazem, em média, a troca de 1,7 mil lâmpadas por mês. O sistema de iluminação pública tem 43 mil pontos de energia. O número, portanto, representa quase 4%.

Não há um ponto específico da Cidade com mais demanda, explica o secretário municipal de Obras, Claudio de Faria Rodrigues, mas quando assumiu o serviço de manutenção, a Prefeitura teve de gerir uma crise. Diferentes pontos, com destaque para o Distrito de César de Souza, estavam às escuras porque a concessionária EDP havia parado de realizar as trocas de lâmpadas com base numa liminar que o poder público havia obtido, mas fora suspensa pela Justiça.

“A manutenção foi normalizada e hoje o trabalho é feito de duas formas. Uma é preventiva. Uma equipe mapeia lugares que precisam ter luminárias trocadas e fazem a alteração. A outra é a chegada de reclamações por meio do 156, do site da Prefeitura e por aplicativo do programa. A maioria das demandas ainda vem do 156 e os pedidos são de diferentes partes da Cidade”, comentou Rodrigues.