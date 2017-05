Mogi recebe Daniela Mercury na Virada Cultural

Caderno A - Capa

Mogi das Cruzes é uma das 22 cidades que participam da Virada Cultural Paulista 2017. Atrações de peso estão na programação do evento que acontece no terceiro final de semana deste mês. Daniela Mercury é uma delas. Também estarão nos palcos de Mogi das Cruzes o cantor e compositor Arnaldo Antunes, o rapper Filipe Ret e o grupo Xaxado Novo, representante da música nordestina. As atrações bancadas pelo Governo do Estado foram anunciadas ontem.

A Secretaria Municipal de Cultura prepara, agora, a programação do evento com os artistas de Mogi das Cruzes. Nos próximos dias deve anunciar a programação completa e a estrutura do evento na Cidade.

Criada em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, a Virada Cultural Paulista tornou-se o mais relevante evento cultural das cidades da Grande São Paulo, interior e litoral paulista, com a proposta de promover um grande festival gratuito e simultâneo.

O objetivo é proporcionar ao público o acesso às melhores produções artísticas do País, nas mais variadas linguagens: música, dança, circo, artes cênicas, arte para crianças, dentre outras.

No ano passado, a Virada aconteceu em 23 cidades, com a presença de mais de 900 mil pessoas.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, José Luiz Penna, a edição de 2017 terá novidades. “A Virada Cultural Paulista terá, neste ano, a diversificação de linguagens artísticas no palco principal. Em algumas cidades, blocos de carnaval farão desfiles para atrair o público das ruas próximas para o palco externo do evento; em outras, a programação do dia começará com set lists preparadas especialmente por DJs para esquentar o público”.

Ainda, segundo Penna, “serão realizados no palco externo shows de stand up comedy e apresentações de artes cênicas, que ocorrerão também nos palcos internos dos teatros e casas de espetáculos municipais. A Virada Cultural Paulista está cada vez mais diversificada e falando a linguagem de todos”, finaliza o secretário. Entre as novidades: a capital volta a receber atrações da Virada Cultural Paulista depois de muitos anos.

Além da presença de artistas locais no palco principal em todas as cidades, algumas delas fazem ainda programações paralelas, reforçando na Virada o espaço de visibilidade para quem faz cultura nos municípios ao longo do ano.