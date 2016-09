Mogi recebe centro de fisioterapia e reabilitação

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



SILVIA CHIMELLO

A Unica – Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha Filho, em Braz Cubas, iniciará o atendimento na Cidade a partir de novembro, com capacidade para receber 600 pessoas e realizar 2,7 mil procedimentos por mês. O cadastro dos futuros pacientes começará a ser feito a partir do próximo mês.

Nas próximas semanas, começa o processo de seleção dos profissionais que irão atuar na nova unidade de saúde. No total serão contratadas 22 pessoas, como responsável técnico, assistentes administrativos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, terapeuta ocupacional, orientador de informática e oficineiro.





As informações foram divulgadas na tarde de ontem pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD) durante a inauguração do novo equipamento, que reuniu médicos, representantes de entidades, religiosos e lideranças. Cerca de 400 pessoas participaram da solenidade, incluindo a família do médico homenageado, que dá nome ao novo centro.

Bertaiolli lembra que essa é a 65ª unidade da rede municipal, sendo 30 delas construídas nos últimos oito anos. “Até o final do ano vamos entregar 68 equipamentos, o dobro do número existente em 2009”, enfatizou. Ele pretende inaugurar nos próximos meses o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no Jardim Oropó.

O prefeito destacou os investimentos na área da Saúde desde o início de sua administração. “Tivemos um grande avanço nos últimos anos. É claro que ainda há problemas, porque a saúde pública não é uma obra acabada e sempre vai precisar de atenção. Mas nas pesquisas feitas na Cidade, a população avalia que o melhor de Mogi é a saúde”, observa.

O novo equipamento está acoplado ao Hospital Municipal de Braz Cubas e será administrado pela Pró-Saúde, organização social vencedora do processo de chamamento público que também administra a unidade de saúde. Ele foi idealizado com o objetivo de promover assistência integral aos pacientes, com prioridade aos idosos e foco na reabilitação motora, déficit de mobilidade e promoção da saúde por meio de diversas atividades para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Cusatis, explica que o Única Fisioterapia “é muito importante e fundamental para ampliar ainda mais a rede de reabilitação e fisioterapia na Cidade. Contávamos com o Pró-Hiper e o Única, de Especialidades, em Jundiapeba. Mas faltava este equipamento para completar o atendimento”.

São 1,5 mil m2 distribuídos em dois pavimentos com acessibilidade, especializado e equipado para reabilitação e fisioterapia. O local tem piscina aquecida para aulas de hidroginástica, terapia ocupacional, serviço de nutricionista, fisioterapia, cinesioterapia, fisioterapia respiratória, mecanoterapia, eletroterapia, salas de oficinas e de informática, entre outros serviços. Além disso, funcionará dentro do Sistema Integrado de Saúde (SIS).

O investimento de R$ 4.981.193,08 na obra foi garantido por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (PR). Os trabalhos tiveram início em 2012, sob a responsabilidade da Teto Construtora, que teve problemas financeiros e interrompeu o contrato no final de 2015. Os serviços foram concluídos pela Fasul Engenharia. A Prefeitura vai repassar verba mensal para o custeio de R$ 155.977,00.

Homenagem

A viúva do médico Aristides Cunha Filho, Maria José Paulino da Cunha, a Zezé, não conteve as lágrimas ao falar sobre a importância da homenagem feita ao marido dela, com a escolha do nome dele para o novo Unica – Fisioterapia e Reabilitação. Ela entende que essa é uma forma de reconhecimento ao trabalho realizado por ele na Cidade.

“Estou muito feliz e emocionada com essa homenagem a uma pessoa que foi um exemplo de vida, um profissional dedicado e pai e marido exemplar”, disse Zezé, que participou da cerimônia de inauguração do novo equipamento de saúde ao lado do filho, Aristides Cunha Neto, e outros representantes da família.

Aristides Cunha Filho nasceu em Monte Santo (MG), em 26 de dezembro de 1928, e formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1953. Exerceu os primeiros anos de profissão em sua cidade natal, ao lado do pai, Aristides Cunha. Tornou-se obstetra e, em 1959, veio para Mogi atuar como cirurgião e chefe do serviço médico do antigo Inamps.

Depois assumiu outras funções, como professor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e chefe do Departamento de Obstetrícia da Casa de Saúde e Maternidade Santana.

Também atuou na política e foi eleito deputado federal em 1986, chegando a presidir a Comissão de Saúde na Câmara Federal. Ocupou o cargo de secretário municipal de Saúde entre 1996 e 1999, na gestão do ex-prefeito Waldemar Costa Filho.





Teve cinco filhos com Zezé – Iolanda Maria, Aristides, Ana Maria, Fernando e Maria Beatriz. Faleceu em 9 de março de 2013, aos 84 anos.