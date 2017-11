Mogi recebe a Caravana da Leitura

Caderno A, Caderno A - Capa

Os mogianos terão oportunidade de conferir mais uma edição da Caravana da Leitura, de hoje até sábado. Sob uma tenda montada no Largo do Rosário, serão expostos e colocados à venda a preços simbólicos os livros do escritor Laé de Souza. Haverá, ainda, distribuição gratuita de títulos para bibliotecas de escolas públicas, organizações não governamentais, grupos de terceira idade e contadores de histórias.

Como em qualquer feira literária, todos poderão circular, pegar os livros, folhear, ler, comprar e ainda receber orientações de uma equipe multidisciplinar, que auxilia os leitores na escolha das obras. O escritor Láe de Souza também estará presente, autografando livros e conversando com o público.

A ideia da tenda é criar um ambiente acolhedor e descontraído, aproximando e atraindo o público de forma descompromissada. Desta forma, todos que por ali passarem poderão se sentir como integrantes deste projeto, que é na realidade um grande movimento em prol da leitura no País.

Além de consultas e compras de livros por parte do público em geral, professores de escolas públicas, responsáveis por grupos de terceira idade, por ONGs e hospitais poderão retirar gratuitamente um kit com 12 livros.

A Caravana faz parte do Grupo Projetos de Leitura, que iniciou o trabalho em 1998 e reúne vários projetos de incentivo à leitura aprovados pelo Ministério da Cultura. Com sede em São Paulo, o grupo atua em todo o território nacional desenvolvendo projetos sem fins lucrativos, com o objetivo de vencer um dos maiores desafios encontrados pelos professores e amantes da literatura: desenvolver o hábito da leitura.

O escritor

Laé de Souza é cronista, dramaturgo, produtor cultural, bacharel em Direito e Administração de Empresas, autor de vários projetos de incentivo à leitura, de livros infantis, juvenis e adultos e coordenador do Grupo Projetos de Leitura.