Mogi realiza campanha para diminuir número de mortes no trânsito da Cidade

De janeiro de 2015 a dezembro de 2016, 142 pessoas morreram por decorrência de acidentes de trânsito em Mogi das Cruzes. O primeiro bimestre deste ano manteve números elevados: nove mortos. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga) e mostram índices preocupantes em que as principais vítimas são jovens, com faixa etária entre 18 e 25 anos, e pedestres. Campanha lançada pela Secretaria Municipal de Transportes visa reduzir em pelo menos 30% estes registros nos próximos dois anos.

Lançado no fim da semana passada, o “Mogi pela Vida” é inspirado na campanha “Dê Preferência à Vida”, desenvolvida pela Prefeitura de São Paulo nos últimos anos. Ontem, equipes de orientação foram a um dos pontos de maior movimento do trânsito mogicruzense: o cruzamento das ruas José Bonifácio e Dr. Deodato Wertheimer, na região central. O local é um dos endereços com maior vulnerabilidade para acidentes por causa do grande volume de pedestres que circulam pelas ruas de comércio popular ao redor.

A proposta do plano local é investir em educação no trânsito por meio de palestras em escolas e orientação no dia a dia. Quem passou pelo Centro ontem recebeu orientações. A maior dúvida era com relação à preferência na passagem em locais não sinalizados ou sem farol.

“A gente quer evitar acidentes e mortes. O número de mortes no trânsito é muito grande. Foram 71 no ano passado. É mais do que o dobro do número de homicídios dolosos (35), no mesmo período. Os pedestres representam algo próximo de 25% das vítimas, assim como os jovens. O foco é levar a educação no trânsito para a escola e pelas ações de orientação na rua. Até o final da semana, a Prefeitura vai abrir em seu portal um link para que as pessoas possam se voluntariar para participar da campanha. A gente espera que, nos próximos dois anos, o número de mortes no trânsito caia cerca de 30%”, comentou o secretário municipal de Transportes, coronel Eduardo Rangel.

A campanha com orientação será levada a diferentes partes da Cidade a cada semana. Hoje, por exemplo, os pedestres e motoristas que passarem pelo cruzamento da Avenida Francisco Ferreira Lopes com a Rua Schwartzmann terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o trânsito e receber alertas com cuidados para com pedestres e sinalização.

Terminal rodoviário

A definição da nova empresa a gerir o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, deve ficar para o final do ano, segundo Rangel. O secretário explica que estão sendo feitas análises sobre serviços que podem ser inseridos no espaço. Ele garantiu que a nova empresa, que substituirá a Socicam (que pode disputar a licitação se quiser), terá a responsabilidade de ampliar a oferta de serviços. O desafio é tornar a rodoviária de Mogi um ponto mais interessante às empresas, de modo a aumentar o total de destinos oferecidos.