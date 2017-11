Mogi quer liderança na chave

Esportes

GERSON LOURENÇO

Classificada para a segunda fase da Copa Paulista, a AD Mogi Futsal agora busca voos maiores no grupo B da competição. No último duelo da etapa de classificação, os mogianos recebem o Araraquara hoje, às 20h15, no Ginásio do Cempre, no Botujuru. Com sete pontos em quatro partidas, a equipe do técnico Willer Fernandes vai buscar a vitória para assumir a vice-liderança da chave, desde que exista um vencedor do confronto direto dos líderes Guaratinguetá (10 pontos) e Dracena (9), que se enfrentam no Vale do Paraíba.

Segundo o coordenador Amós Martins, com a segunda colocação, o time mogiano terá a vantagem de decidir em casa o duelo da próxima etapa. Com a terceira posição, o grupo do Alto Tietê perderá a condição e decidirá seu futuro longe dos torcedores no duelo decisivo.

Por isso, o time vai em busca de novo resultado positivo e para aproveitar o bom momento na competição. O Mogi se garantiu na segunda fase após a ótima vitória sobre o São José, por 5 a 3, no Ginásio do Tênis Clube, no Vale do Paraíba – no dia 1 deste mês.

O pega de hoje será o terceiro do Mogi diante dos seus torcedores. A meta para passar de fase, segundo os dirigentes, era para vencer todos os compromissos no Botujuru. A equipe cumpriu o objetivo frente ao Indaiatuba, por 7 a 1, mas perdeu do Dracena, por 4 a 0.

O grupo mogiano compensou a derrota em casa diante do São José, com a vitória fora de casa. Agorea precisa de novo resultado positivo, diante do Araraquara, que ocupa a quinta e penúltima colocação da chave B, com 2 pontos em quatro partidas.

A única dúvida do técnico Fernandes paras o jogo de hoje é o pivô Japa, que tenta se recuperar de uma dor no púbis. Nas demais posições o treinador nã possui problemas com contusões ou cartões.