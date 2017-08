Mogi promove Festival de Bandas e Fanfarras

Caderno A - Capa

A Cidade promove o 1º Festival Interno de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes e Concurso Aberto de Fanfarras e Bandas (Mogi FestConfaban) no dia 2 de setembro, na Avenida Cívica. O evento faz parte das comemorações do aniversário da Cidade. Os grupos podem se inscrever para participar pelo site www.se-pmmc.br/festconfaban, até o próximo dia 21, às 17 horas.

“Mogi tem uma história e tradição com as fanfarras, que temos que cuidar e manter viva em nossas crianças. A música nas escolas é bem estruturada na Cidade com projetos como o Canarinhos do Itapety, Orquestra Sinfônica, Pequenos Músicos e Pra ver a Banda Passar. O concurso será uma oportunidade de mostrar este trabalho e incentivar a participação dos jovens nos grupos”, lembrou o prefeito Marcus Melo.

O evento é dividido em duas etapas. Pela manhã, o festival recebe as corporações mogianas. São 12 vagas disponíveis. À tarde, às 13h30, poderão se inscrever 15 grupos de outras cidades. Não há divisão de idade para o concurso, que terá três categorias: Fanfarra simples, Fanfarras com 1 Pisto e Bandas Marciais.

“É uma alegria termos um evento como este em nossa Cidade. Sempre somos bem recebidos nos festivais externos e temos levado o nome de Mogi com bastante sucesso”, disse o Benedito Roberto Ferreira, presidente da Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruze, entidade parceira na realização do 1º Mogi FestConfaban juntamente com as secretarias de Educação e Cultura.

O Congresso técnico do evento será realizado no dia 24 de agosto, às 19h na sede da SME – Secretaria Municipal de Educação. No encontro será definido a ordem das apresentações no Festival e no Concurso. Todas as corporações participantes receberão um troféu. No concurso serão premiados os três primeiros colocados das seguintes categorias: Corpo musical, corpo coreográfico, baliza, Mor e Regência e receberá o troféu de campeão geral” a corporação que obtiver a maior pontuação em todas as categorias.

As bandas e fanfarras mogianas participam do projeto Pra ver a Banda Passar, realizado pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes em parceria com a Diretoria de Ensino e a Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes. Fazem parte do projeto 17 escolas estaduais e oito escolas municipais. “Nosso objetivo é resgatar a tradição das fanfarras em nossa Cidade e consolidar o trabalho que é feito nas escolas pela Associação. Estamos trabalhando juntos para fazer um grande evento”, disse a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes.