Mogi poderá ficar sem carnaval oficial em 2018

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

São pouquíssimas possibilidades de Mogi das Cruzes ter desfile oficial no Carnaval em 2018. Na semana passada, em um encontro com três dirigentes das escolas de samba Vila Industrial, Acadêmicos da Fiel e Estação Primeira de Braz Cubas, o secretário Mateus Sartori, de Cultura, reafirmou que, nas condições atuais de arrecadação de impostos, a Prefeitura não irá carrear recursos financeiros para a festa popular. Também não serão realizados shows com grandes nomes e nem a ExpoMogi para celebrar o aniversário da Cidade.

“O Carnaval é uma festa popular importante, mas ela precisa se reinventar. O poder público não tem a obrigação de produzir cultura, ele apenas fomenta a cultura. No caso dessa festa popular, eu (Secretaria) não tenho condições de ir atrás da iniciativa privada ou de verbas públicas obtidas por deputados, por exemplo. Podemos ser parceiros, mas arcar com a produção do desfile, como antigamente, quando muitas escolas dependiam exclusivamente da verba municipal, isso não acontecerá”, esclareceu.