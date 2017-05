Mogi pode receber centro de apoio a vítimas de violência

DESTAQUE

Um Centro de Referência e Apoio à Vitima (Cravi), núcleo multiprofissional especializado em oferecer atendimento público gratuito a pessoas que sofreram com atos de violência, pode ser implantado em Mogi das Cruzes. Essa é a expectativa do vice-prefeito Juliano Abe (PSD) e da secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, que pediram a ajuda da deputada federal Keiko Ota (PSB-SP) para viabilizar a unidade.

A parlamentar visitou Mogi no final de semana a convite de Juliano com quem tem proximidade e um histórico de apelos atendidos, como a destinação de R$ 600 mil do governo federal à Cidade. Trata-se de emendas parlamentares ao Orçamento da União. Do total, R$ 100 mil permitem custear a capacitação da Guarda Municipal para atuar na Ronda Maria da Penha, iniciativa do vice-prefeito enquanto vereador. Outros R$ 250 mil bancam a adequação de calçadas e canteiros centrais em dezenas de vias. O valor restante deve garantir obras de acessibilidade nas imediações da sede mogiana da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O projeto municipal está em análise no Ministério das Cidades.

Keiko recebeu a solicitação do Cravi depois de participar, na última sexta-feira, da 2ª Ação Comunitária em Defesa dos Direitos da Mulher, promovido pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Jardim Layr, na sede da Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família, no Conjunto Santo Ângelo. “Vamos trabalhar para trazer um Cravi, porque a estrutura é imprescindível aos mogianos e ajuda demais as vítimas de violência, assim como seus familiares”, observo Keiko.

O Cravi é um programa da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, criado em julho de 1998 pelo governo paulista. A deputada tem um trabalho na multiplicação de unidades. Com emendas parlamentares e gestões junto ao Estado, conseguiu ampliar de um para nove o número de centros no Estado.

Proporcionando atendimento público e gratuito a vítimas de crimes violentos e seus familiares, o Cravi dispõe de equipe interdisciplinar de triagem, especializada em receber, selecionar e encaminhar os usuários para a rede ou serviços relacionadas a suas demandas, assim como um time interdisciplinar de assistência especializada em acolher, atender, informar e orientar vítimas e seus familiares nos casos de crimes de homicídio, latrocínio e ameaça. Cada centro é formado por estagiários do Ministério Público, psicólogos e assistentes sociais para atender média de 70 a 120 casos por mês.

A ideia de Juliano e Neusa é que a Cidade obtenha recursos financeiros para instalação e manutenção de um Cravi.