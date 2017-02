Mogi pode obter a 5ª vitória seguida

Esportes

GERSON LOURENÇO

Sem Tyrone, suspenso, o Mogi/Helbor tem neste sábado (4) a chance de emplacar a quinta vitória consecutiva e se manter no G-4 da 9ª edição do novo Basquete Brasil (NBB9). Basta vencer o Vasco, a partir das 14 horas, no ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar – o pega terá transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. Será mais um jogo da série “confronto direto”, já que as equipes fazem campanhas semelhantes. Os mogianos ainda terão a chance de devolver a derrota no primeiro turno, no Rio de Janeiro, e igualar o histórico dos elencos na disputa nacional e a partida ainda marcará o primeiro dos três duelos do grupo do técnico Guerrinha diante de clubes carioca.

A última derrota do Mogi no NBB foi diante do Macaé (75 a 69), no Ginásio Municipal, no último dia 19. Depois os mogianos venceram Vitória e Caxias, em casa, e passaram por Liga sorocabana e Paulistano, fora de casa.

Os resultados positivos tiraram o Mogi do 8º para o 4º lugar – a última posição que garante classificação direta para a etapa quartas de final do playoff do NBB9. Times do 5º ao 12 lugares jogam a fase oitavas de final e os quatro melhores do período de classificação ficam aguardando os adversários.

Com 11 vitórias em 17 partidas, o Mogi ocupa o quarto lugar no NBB, com 64,7% de aproveitamento. O Vasco possui 9 vitórias em 16 jogos – 56,3% de aproveitamento – em 9º lugar.

Um resultado positivo mantém o grupo mogiano na briga pelo quarto lugar, afasta o rival do G-4 e ainda iguala o histórico dos times no NBB. No primeiro turno, no Rio, o Vasco venceu, por 94 a 70.

O pega com o Vasco será o primeiro da série de três jogos do Mogi contra times do Rio de Janeiro e o último da sequência de três partidas consecutivas no Mogilar. Após o jogo de hoje os mogianos terão praticamente uma semana de preparativos para encarar o Flamengo, no próximo dia 14, e o Macaé (16/02) em terras fluminenses.

Serão os dois primeiros confrontos da série de quatro partidas do Mogi fora de casa. Os outros dois duelos serão contra o Basquete Cearense (dia 22), no Ceará, e o Vitória (dia 25), na Bahia.

Despedida









A Clínica de Basquete do Mogi/Helbor termina amanhã, no ComVem Patteo Mogilar. O encerramento oficial, porém, acontecerá hoje, às 17 horas, com a presença de todos os jogadores e a comissão técnica do time. Amanhã a programação segue o cronograma normal, com interação entre pais e filhos. Quem ainda quiser participar, pode se inscrever no local no dia que for fazer a aula levando apenas o documento da criança.