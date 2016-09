Mogi perde terceira partida seguida

Comentários (0) Esportes Like

Na última partida da série de três jogos fora de casa, o Mogi/Helbor sofreu na noite desta quinta-feira (15) a terceira derrota consecutiva no returno do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. O revés foi diante do Paulistano, por 94 a 90 (29 a 32 no primeiro tempo), em duelo disputado no Ginásio Antônio Prado Júnior, na Capital. O jogo foi decidido no tempo extra (prorrogação), após empate em 70 pontos nos quatro períodos. Mesmo com o resultado negativo, os mogianos lideram o estadual, agora com 27 pontos e ao lado do Pinheiros, com 12 vitórias e três derrotas. O time volta a jogar amanhã à tarde, quando recebe o Bauru.